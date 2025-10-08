Phát Đạt nỗ lực tăng tốc trong quý III/2025, doanh thu 9 tháng vượt 1.190 tỉ đồng

Theo đó, trong quý III/2025, Phát Đạt có doanh thu chuyển nhượng bất động sản hơn 404 tỉ đồng, gần tương đương mức của 6 tháng đầu năm. Nhờ đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng này đạt khoảng 851 tỉ đồng, tăng trưởng vững chắc so với cùng kỳ năm trước.

Động lực chính đến từ dự án Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn Iconic – Gia Lai), với doanh thu lũy kế hơn 710 tỉ đồng, chiếm khoảng 83% tổng doanh thu chuyển nhượng bất động sản. Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng dự án Kỳ Đồng (TP.HCM) cũng được ghi nhận doanh thu trong quý III với 125,9 tỉ đồng.

Quy Nhơn Iconic đang mở đợt bán hàng mới và nhận được sự quan tâm tích cực từ nhóm khách hàng mới tại Gia Lai

Bên cạnh nguồn thu từ việc bán sản phẩm và chuyển nhượng dự án bất động sản, Phát Đạt cũng ghi nhận doanh thu dịch vụ trong quý III đạt khoảng 101 tỉ đồng, gấp hơn 5 lần so với nửa đầu năm, chủ yếu nhờ hợp đồng tư vấn phát triển dự án La Pura. Diễn biến này phản ánh định hướng của Phát Đạt trong việc đa dạng hóa và gia tăng các nguồn thu ổn định bên cạnh phát triển dự án và quỹ đất.

Ngoài ra, doanh thu tài chính lũy kế 9 tháng đạt hơn 222 tỉ đồng, chủ yếu đến từ hoàn nhập chênh lệch tỷ giá, lãi tiền gửi và chuyển nhượng công ty dự án, cho thấy tình hình tài chính của Phát Đạt duy trì lành mạnh và an toàn trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Phát Đạt đã thu về 100 tỉ đồng từ dịch vụ tư vấn phát triển dự án cho La Pura trong quý III

Như vậy, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 của Phát Đạt ước đạt trên 1.190 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế của quý III đạt khoảng 117 tỉ đồng, đưa lợi nhuận trước thuế tích lũy 9 tháng đầu năm đạt trên 282 tỉ đồng. Cơ cấu doanh thu cho thấy Phát Đạt đang chuyển mình theo hướng phát triển bền vững, đa dạng hóa nguồn thu và tăng tỷ trọng các hoạt động tạo giá trị dài hạn.

Với tiến độ triển khai đồng loạt tại các dự án trọng điểm và nền tảng tài chính an toàn, Phát Đạt được kỳ vọng tiếp tục tăng tốc mạnh trong quý IV/2025. Hiện nay, dự án Quy Nhơn Iconic và La Pura đang đẩy mạnh đợt bán hàng mới. Dự Án Thuận An 1 và 2 đang được triển khai mạnh và kỳ vọng có thể mang về kết quả đột phá từ hợp tác chiến lược với đối tác ngoại.

Được biết, Phát Đạt cũng đang tiếp tục tái cấu trúc danh mục đầu tư để tập trung ưu tiên vào các dự án có triển vọng tối ưu.