Ngày 11.1, tại Trường tiểu học Trung Yên, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024, với chủ đề "70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính".



Cuộc thi do Hội đồng Đội T.Ư chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động ý nghĩa của thiếu nhi cả nước kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi NHẬT NAM

Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính là hoạt động thường niên, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho các em đội viên, thiếu nhi từ 8 - 15 tuổi, đang sinh hoạt, học tập trong các trường tiểu học, THCS, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện T.Ư cho biết: "Cuộc thi là hoạt động đầu tiên, mở đầu cho chuỗi các hoạt động ý nghĩa của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm sự kiện lịch sử đặc biệt này.

Thông qua cuộc thi, mỗi em sẽ là một đại sứ truyền đi những thông điệp ý nghĩa về tinh thần yêu nước, sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập của dân tộc; đồng thời chính các em sẽ lan tỏa những giá trị và ý nghĩa đặc biệt của con tem bưu chính đến với cộng đồng, gia đình và bạn bè; góp phần tích cực trong phong trào sưu tập tem".

Tại chương trình, hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do T.Ư Đoàn phát động, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam đã trao tặng 20 tấm bản đồ Việt Nam cho các chi đội của Trường tiểu học Trung Yên, nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ măng non của đất nước.

Nhiều giải thưởng hấp dẫn

Theo thể lệ cuộc thi, bài dự thi phải trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy ô ly sạch sẽ, không tẩy xóa; trả lời đầy đủ các câu hỏi; ngôn từ văn phong dễ hiểu, trong sáng, mạch lạc, không sử dụng bài sao chép.

Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Ban tổ chức khuyến khích các bài dự thi viết tay, sưu tập nhiều tem làm minh chứng cho nội dung trong bài (các hình ảnh, tư liệu phải chính thống và có chú thích rõ ràng).

Bài dự thi bắt buộc phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, nhà riêng và số điện thoại liên lạc. Các bài dự thi không đầy đủ thông tin cá nhân đều là những bài dự thi không hợp lệ để tham gia cuộc thi.

Đặc biệt, bài dự thi gửi về ban tổ chức, ngoài bì thư ghi rõ: bài dự thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề "70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính".

Anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư thông tin về cuộc thi NHẬT NAM

Giải thưởng gồm 15 giải tập thể trong đó có: 5 giải A (được đề nghị tặng bằng khen của T.Ư Đoàn, biểu trưng giải thưởng và tiền mặt) và 10 giải B (được đề nghị tặng bằng khen Hội đồng Đội T.Ư, biểu trưng giải thưởng và tiền mặt) dành tặng cho tập thể có số lượng bài dự thi nhiều và có nhiều bài dự thi đạt giải cá nhân.

Giải cá nhân có 37 giải, trong đó có: 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba (được đề nghị tặng bằng khen của T.Ư Đoàn, biểu trưng giải thưởng và tiền mặt) và 20 giải khuyến khích (được đề nghị tặng bằng khen Hội đồng Đội T.Ư và tiền mặt).

Cuộc thi nhận bài từ 11.1 - 17.5.2024. Chi tiết về thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam http://www.vnpost.vn và Hội đồng Đội T.Ư http://www.thieunhivietnam.vn.