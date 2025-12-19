Phát động cuộc thi viết thư UPU: Kết nối con người thời số hóa

Ngày 19.12, tại trường THCS Chu Văn An (Hà Nội), Bộ KH-CN phối hợp với Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng tổ chức phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026). Đây là lần thứ 38, cuộc thi được phát động, tổ chức tại Việt Nam.

Học sinh THCS Chu Văn An hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 ẢNH: H.LINH

Chủ đề của cuộc thi năm nay là: "Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số" (Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển, con người tương tác, học tập, làm việc và giải trí chủ yếu thông qua các nền tảng trực tuyến, ban tổ chức kỳ vọng học sinh sẽ có những góc nhìn sâu sắc hơn về giá trị của sự kết nối giữa con người với con người. Đó không chỉ là giao tiếp trực tiếp hay gián tiếp qua chữ viết, mà còn là sự gắn kết thông qua hành động, cảm xúc, sẻ chia, đồng cảm và trách nhiệm xã hội.

Theo thể lệ, học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi đều được dự thi. Bài dự thi không quá 800 từ, được viết tay trên một mặt giấy, cho vào phong bì có dán tem và gửi qua đường bưu điện. Thời gian nhận bài dự thi từ 19.12.2025 đến 5.3.2026 (theo dấu bưu điện), gửi về Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, số 5 Hòa Mã, P.Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Trong khuôn khổ lễ phát động, ban tổ chức cũng trao giải nhì quốc tế Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 (năm 2025) cho em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Đà Nẵng).

Với chủ đề viết về bảo vệ đại dương, bức thư của Minh Khuê đã giành giải nhất quốc gia và giải nhì quốc tế, gây ấn tượng bởi cách tiếp cận sáng tạo, giàu cảm xúc.

Đây là lần thứ 19 học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế sau 37 năm tham gia cuộc thi. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của cuộc thi cũng như khả năng cảm thụ, sáng tạo của học sinh Việt Nam trước những vấn đề mang tầm vóc toàn cầu.