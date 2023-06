Phát động giải báo chí 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Chiều 8.6, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023).

Tại buổi gặp mặt, Bộ Công an đã phát động giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", giai đoạn 2023 - 2025. Giải báo chí này được tổ chức 2 năm/lần, do Bộ Công an chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ TT-TT tổ chức.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt NGUYỄN TRƯỜNG

Cuộc thi này được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa Công an nhân dân với quần chúng nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; về vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nội dung các tác phẩm hướng đến việc tuyên truyền đậm nét truyền thống của lực lượng Công an nhân dân; những hình ảnh đẹp trong chiến đấu và xây dựng lực lượng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân qua các thời kỳ cách mạng.

Tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; ghi nhận, phản ánh những thành tích, chiến công, khó khăn, gian khổ, thách thức của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Các tác phẩm tham dự cuộc thi được thể hiện dưới nhiều loại hình báo chí, gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Các tác phẩm dự giải cần đảm bảo sự chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện.

Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt; được đăng tải, phát sóng lần đầu trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2023 đến hết ngày 31.12.2024 trên các báo, đài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Về cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 80 triệu đồng; 5 giải nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 10 giải nhì, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 15 giải ba, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 25 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và một số giải thưởng khác.

Các tác giả nộp tác phẩm dự thi tại Cục Truyền thông CAND (số 1 Lê Đức Thọ, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc qua email: giaibaochibca2023@gmail.com (số 1 Lê Đức Thọ, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc qua email: giaibaochibca2023@gmail.com.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, các cây bút chuyên và không chuyên, cùng toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia để cuộc thi có được những tác phẩm chất lượng cao, góp phần lan tỏa hình ảnh “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

“Thông qua các tác phẩm báo chí để nhân dân hiểu và thêm tin yêu lực lượng Công an nhân dân. Qua đó cổ vũ, động viên lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, đại tướng Tô Lâm bày tỏ.