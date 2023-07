Phát động giải thưởng 'Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam' năm 2023

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" là giải thưởng quốc gia về sản phẩm công nghệ số, với quy mô lớn trên toàn quốc; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đều có thể tham gia.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi họp báo THẢO ANH

Giải thưởng quy tụ những sản phẩm, giải pháp xuất sắc đã đạt giải cao của các hội, hiệp hội về công nghệ thông tin và truyền thông trong nước. Đồng thời, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số Việt Nam chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, những năm qua, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã phát triển được nhiều nền tảng số, ứng dụng dịch vụ số. Để đưa các sản phẩm đến với người sử dụng, giải thưởng năm nay sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang niềm tự hào trí tuệ Việt Nam; có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của chính quyền, người dân và doanh nghiệp lên môi trường số.

Năm 2023 là năm thứ 4 giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" được tổ chức và cũng là năm Bộ TT-TT đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài. Do vậy, giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm nay bổ sung hạng mục để tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc đã thành công tại thị trường nước ngoài; đồng thời khuyến khích, cổ vũ các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục khát khao đi ra thế giới.

"Bộ TT-TT sẽ trao các giải vàng, giải bạc, giải đồng và top 10 cho các sản phẩm công nghệ số xuất sắc nhất. Bộ TT-TT cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ số, đặc biệt là những doanh nghiệp đoạt giải để đưa các sản phẩm số này có thị trường rộng lớn hơn, đi xa hơn. Từ hôm nay, giải thưởng bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc nhất của năm 2023", Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Bộ TT-TT cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hưởng ứng, tích cực tham gia để Bộ TT-TT có thể tìm kiếm, tôn vinh được các sản phẩm Make in Viet Nam xuất sắc và xứng đáng nhất năm 2023. Qua đó, mang niềm tự hào của trí tuệ Việt Nam giải các bài toán đặc thù của Việt Nam, chinh phục thị trường trong nước, từ đó đi ra quốc tế.

Năm nay, ban tổ chức duy trì 4 hạng mục giải thưởng như năm 2022, bao gồm: Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số, Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số, Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số và Sản phẩm số tiềm năng.

4 hạng mục này phù hợp với chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT-TT về thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam với 3 trụ cột Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; tiếp tục khuyến khích, động viên cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm công nghệ số mới.

Riêng với hạng mục giải thưởng Sản phẩm số tiềm năng, chỉ áp dụng đối với các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.