Phát động giải thưởng ‘Tinh hoa pháp lý Việt Nam lần thứ 2’

Ngày 9.11, nhân Ngày pháp luật Việt Nam, Trường đại học Luật TP.HCM (ULAW) phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ công bố và phát động giải thưởng "Tinh hoa pháp lý Việt Nam - Vietnam Legal Elite Award lần thứ hai, năm 2027".

Lễ công bố và phát động giải thưởng "Tinh hoa pháp lý Việt Nam - Vietnam Legal Elite Award lần thứ hai, năm 2027 ẢNH: HOÀNG HÙNG

Giải thưởng lần thứ hai tiếp tục tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam.

Với thông điệp "Vinh danh giá trị - kiến tạo tương lai", giải thưởng hướng đến lan tỏa những đóng góp có giá trị học thuật, ý nghĩa thực tiễn và sức ảnh hưởng lâu dài; khuyến khích tinh thần sáng tạo, liêm chính và trách nhiệm phụng sự xã hội trong cộng đồng pháp lý.

Giải thưởng là sự tôn vinh

Giải thưởng được ULAW khởi xướng nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 - 2026) và 30 năm mang tên Trường đại học Luật TP.HCM (1996 - 2026).

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM, nhấn mạnh: "Với chúng tôi, ý nghĩa sâu sắc nhất của sự tôn vinh là tạo động lực cho những cống hiến tiếp theo".

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM ẢNH: HOÀNG HÙNG

Việc lựa chọn Ngày Pháp luật Việt Nam 9.11 để phát động mùa giải 2027 gửi gắm thông điệp: tôn vinh những người góp phần xây dựng nền pháp lý cũng là lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, chia sẻ: "Đồng hành cùng giải thưởng, chúng tôi mong muốn giúp bạn đọc hiểu rõ hơn ý nghĩa của những công trình, sáng kiến và sự cống hiến bền bỉ trong lĩnh vực pháp luật. Sự tôn vinh sẽ góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và ý thức phụng sự cộng đồng".

Nội dung bốn hạng mục vinh danh

Giải thưởng năm 2027 gồm bốn hạng mục:

Giải sáng tạo: vinh danh cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học pháp lý mang giá trị thực tiễn cao, đã được áp dụng thành công và mang lại hiệu quả trên thực tế tại Việt Nam.

Giải cống hiến: vinh danh cá nhân ở các cơ sở đào tạo luật có quá trình đóng góp lâu dài, bền bỉ, tạo dựng những giá trị nền tảng và có ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành luật Việt Nam.

Giải thành tựu: vinh danh cá nhân đạt thành tựu nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam.

Giải kiến tạo: vinh danh cá nhân có vai trò đặt nền móng, mở ra hướng nghiên cứu mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của các nghiên cứu pháp lý hiện đại tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng ẢNH: HOÀNG HÙNG

Đối tượng được đề cử là cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật tại Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Theo kế hoạch năm 2027, mỗi hạng mục vinh danh tối đa một cá nhân. Người được vinh danh được trao cúp, băng vinh danh và tiền thưởng theo quy định của ban tổ chức.

Tiếp nhận đề cử đến hết ngày 21.2.2027

Theo kế hoạch dự kiến, quá trình tiếp nhận đề cử và xét chọn được triển khai như sau:

9.11.2026 - 21.2.2027: tiếp nhận hồ sơ đề cử.

22.2 - 28.2.2027: tổng hợp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

1.3 - 12.3.2027: hội đồng xét chọn thẩm định, đánh giá và chấm điểm hồ sơ theo các tiêu chí chuyên môn.

13.3 - 20.3.2027: lấy ý kiến người được đề cử, hoàn tất thủ tục công nhận giải thưởng.

Lễ trao giải thưởng dự kiến tổ chức ngày 30.3.2027, nhân kỷ niệm 51 năm truyền thống và 31 năm mang tên Trường đại học Luật TP.HCM.

4 cá nhân đạt giải Tinh hoa pháp lý năm 2026 Giải sáng tạo: GS-TS Đào Trí Úc, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật. Giải cống hiến: PGS-TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Giải thành tựu: GS-TS Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành luật. Giải kiến tạo: GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM.



