Phật giáo chung tay xây dựng đất nước phồn vinh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Minh Đạo (Q.3, TP.HCM)

Nhật Thịnh

Đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức), Chủ tịch nước chúc Hòa thượng Pháp chủ cùng toàn thể tăng, ni, phật tử một mùa Phật đản vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch nước nhìn nhận nhiều năm qua, dưới sự chủ trì, hướng dẫn của giáo hội, nhiều tăng, ni, phật tử mọi miền đất nước tham gia các phong trào, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức lành mạnh, hỗ trợ người yếu thế, chăm lo hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh... "Những việc làm đó làm sáng lên tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo VN đã được hình thành, vun trồng và phát triển trong nhiều thế kỷ", Chủ tịch nước nhấn mạnh. Sự tham gia tích cực đó góp phần làm cho đất nước đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Chủ tịch nước khẳng định trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân.

Trao đổi tại buổi gặp, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch nước và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với giáo hội, đồng thời xin chuyển lời đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lòng tri ân sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước giúp đất nước được phồn vinh, trong đó có Phật giáo. Đối với TP.HCM, Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ bản thân với Bí thư Nguyễn Văn Nên có sự thân tình, luôn trao đổi, chia sẻ để giải quyết mọi việc tốt đẹp nhất.

Sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác tới thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tại chùa Minh Đạo (Q.3). Chủ tịch nước ghi nhận từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo VN đã trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, trở thành ngôi nhà chung thống nhất, vững mạnh của Phật giáo VN ở cả trong và ngoài nước. Các chức sắc, tăng, ni cùng đông đảo phật tử đã có nhiều hoạt động ích đạo, lợi đời, đóng góp cho sự phát triển của đất nước với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

*Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN đến thăm Văn phòng II T.Ư Giáo hội Phật giáo VN, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tại Thiền viện Quảng Đức (Q.3) và Tịnh độ Cư sĩ Phật hội (Tổ đình Hưng Minh Tự, Q.6). Bà Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận Giáo hội Phật giáo luôn là thành viên tích cực của MTTQ VN, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo…