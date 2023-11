Ngày 11.11, thông tin từ Công an TT.Xuân An (H.Nghi Xuân) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam, đoạn gần cầu Bến Thủy, thuộc địa phận giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, người dân ở TT.Xuân An phát hiện 2 thi thể nam giới nổi trên sông Lam nên báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an TT.Xuân An phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành vớt 2 thi thể lên bờ.

Qua kiểm tra, trên người cả 2 nạn nhân đều không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được thông tin lai lịch.

Về đặc điểm nhận dạng, một người mặc áo sơ mi ca rô màu đen trắng dài, quần bò dài màu xám; người còn lại mặc áo khoác nỉ màu xám, quần dài màu xanh. Cả hai nạn nhân có chiều cao khoảng 1,7 m, độ tuổi từ 30 - 35 tuổi.

Công an TT.Xuân An thông báo tìm kiếm tung tích nhân thân 2 thi thể nam giới trên. Người dân có thông tin về nạn nhân hãy liên hệ Công an TT.Xuân An qua số điện thoại: 0835.265.588.