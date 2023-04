Phát hiện 8 vụ sử dụng trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo

Thông tin được bà Hoàng Thị Phương Lựu, Phó chánh văn phòng Bộ TT-TT, chia sẻ tại buổi họp báo chiều 6.4 của Bộ TT-TT.



Các đối tượng đã dùng trạm phát sóng BTS giả để nhắn tin lừa đảo người dân BỘ TT-TT

Bà Hoàng Thị Phương Lựu cũng cho biết, các đối tượng xấu sử dụng trạm phát sóng BTS giả phát tán tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo, tin nhắn giả mạo để lừa đảo người dân, bị phát hiện tại Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai, Quảng Nam và Thanh Hóa. Có 8 vụ phát hiện trong tháng 3 đã được chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Cũng trong tháng 3, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 525 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 68,9% so với tháng 2 và giảm 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong 525 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, có tới 407 cuộc tấn công lừa đảo, chiếm gần 78%. Số lượng sự cố tấn công mạng thuộc 2 hình thức: tấn công thay đổi giao diện và tấn công cài mã độc vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, lần lượt là 65 và 53 cuộc.

"Số lượng địa chỉ IP nằm trong mạng botnet và các cuộc tấn công mạng đã giảm nhờ chiến dịch càn quét mã độc và việc cung cấp thông tin cảnh báo kịp thời tới các cơ quan, tổ chức và người dùng mạng internet", bà Lựu thông tin.

Tính chung cả quý 1/2023, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 3.446 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, trong thời gian tới, Bộ TT-TT tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng, đánh giá, thống kê và đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh; đồng thời tiếp tục có các văn bản cảnh báo rộng rãi, đôn đốc việc rà soát điểm yếu lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng.