Phát hiện bất ngờ về khả năng nhận thức của trẻ sơ sinh

Khánh An
Khánh An
03/02/2026 11:16 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy trẻ 2 tháng tuổi tương tác với thế giới theo cách phức tạp hơn nhiều so với những gì giới khoa học trước nay nhận định.

Phát hiện bất ngờ về khả năng nhận thức của trẻ sơ sinh - Ảnh 1.

Bé Blaise tham gia nghiên cứu lúc 2 tháng tuổi

ẢNH: AP

Hãng AP ngày 3.2 dẫn một nghiên cứu mới công bố cho thấy trẻ sơ sinh có khả năng phân biệt giữa các vật thể khác nhau mà chúng nhìn thấy xung quanh khi mới 2 tháng tuổi, sớm hơn so với nhận định trước đây của các nhà khoa học.

Phát hiện trên, được công bố trên tạp chí Nature Neuroscience, có thể giúp các bác sĩ và nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về sự phát triển nhận thức ở trẻ sơ sinh.

"Nghiên cứu này thực sự cho chúng ta thấy rằng trẻ sơ sinh tương tác với thế giới theo cách phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Nhìn một đứa trẻ 2 tháng tuổi, có lẽ chúng ta sẽ không nghĩ rằng chúng hiểu thế giới đến mức độ đó", theo chuyên gia Cliona O'Doherty tại Trường Trinity College Dublin ở Ireland, tác giả chính của nghiên cứu.

Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ 130 trẻ 2 tháng tuổi được quét não khi tỉnh táo. Các bé xem hình ảnh từ hàng chục thể loại thường thấy trong năm đầu đời, chẳng hạn như cây cối và động vật.

Phát hiện bất ngờ về khả năng nhận thức của trẻ sơ sinh - Ảnh 2.

Bé Blaise được theo dõi lại lúc 9 tháng tuổi

ẢNH: AP

Khi các em bé nhìn vào hình ảnh như một con mèo, não của chúng có thể "phản ứng" theo một cách nhất định mà các nhà nghiên cứu có thể ghi lại. Nếu chúng nhìn vào một vật thể vô tri vô giác, não của chúng sẽ phản ứng khác đi, bà O'Doherty cho biết.

Trong nghiên cứu, nhiều bé đã được theo dõi lại khi được 9 tháng tuổi và các nhà nghiên cứu đã thu thập thành công dữ liệu từ 66 em. Bà O'Doherty cho biết rằng ở trẻ 9 tháng tuổi, não bộ có khả năng phân biệt vật sống và các vật khác mạnh mẽ hơn nhiều so với trẻ 2 tháng tuổi.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, một ngày nào đó, các nhà khoa học có thể liên kết hình ảnh não bộ này với kết quả nhận thức sau này trong cuộc sống.

