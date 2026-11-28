Trang Archaeology News ngày 27.11 dẫn nghiên cứu của nhóm chuyên gia Đại học College London (Anh) và Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Trung Quốc) phát hiện những mảnh sắt được cho là một phần của áo giáp cổ. Hiện vật nằm trong ngôi mộ M1 - một trong 9 ngôi mộ lớn phía tây khu lăng mộ chính.

Được khai quật giai đoạn 2013 - 2023, gian mộ M1 rộng 1.900 m2, sâu 15,6 m, chứa 2 quan tài, xe gỗ 4 bánh cùng các hố chôn xe ngựa. Mộ M1 là ngôi mộ thời Tần giàu cổ vật và được bảo quản tốt nhất từng khai quật, thuộc về một nhân vật địa vị cao nhưng chưa rõ danh tính.

Những mảnh sắt được cho là mảnh áo giáp sắt cổ, được phát hiện tại điểm khai quật gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc ẢNH: ANTIQUITY

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Antiquity, các mảnh sắt được phát hiện nằm xếp chồng ở phía nam gian mộ, nhiều khả năng rơi từ kệ khi trần sập. Dù phần lớn kim loại đã bị ăn mòn, nhóm chuyên gia vẫn thu được ít nhất 200 mảnh lớn và ước tính bộ giáp hoàn chỉnh gồm 800 - 1.200 mảnh, nặng khoảng 10 kg. Đa số mảnh có hình chữ nhật, đục 10 lỗ để xâu dây, kèm vài mảnh hình vảy cá. Bề mặt giáp còn dấu vết chu sa (một loại chất màu đỏ) và lớp phủ đen nghi là sơn mài.

Phân tích 5 mảnh giáp cho thấy chúng làm từ thép ít carbon, được rèn đập kỹ thành tấm mỏng, nhiều khả năng luyện từ gang rồi khử bớt carbon. Nhóm nghiên cứu nhận định một bộ giáp sắt với mảnh nhỏ và kỹ thuật kết nối tinh xảo như vậy có thể khiến một xưởng nhỏ mất từ một năm trở lên để hoàn thiện.

Khu lăng mộ trước đây từng ghi nhận tượng binh mã mặc giáp đất nung và giáp đá. Các nhà khảo cổ đặt nghi vấn tại sao giáp và kiếm sắt xuất hiện trong khu vực chứa hàng chục ngàn vũ khí đồng. Nhóm nghiên cứu dự kiến phân tích thêm nhiều công cụ và vũ khí sắt tại khu lăng mộ để tìm lời giải.