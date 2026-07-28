Phát hiện búa xương voi 500.000 năm tuổi, hé lộ trí tuệ người cổ đại

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances ngày 27.7, các nhà khoa học cho rằng chiếc búa thời tiền sử nói trên có thể do người Neanderthal sơ kỳ hoặc người Homo heidelbergensis tạo ra. Búa có hình tam giác (dài 11 cm, rộng 6 cm và dày 3 cm), được chế tạo như một công cụ để sửa chữa, mài rìu đá khi chúng bị mòn.

Ảnh chụp phần lưỡi búa xương voi có niên đại 500.000 năm ẢNH: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN LONDON

Hiện vật được tìm thấy từ đầu thập niên 1990 tại di chỉ Boxgrove (Anh), nhưng công dụng thực sự chỉ mới được làm rõ gần đây. Thông qua việc sử dụng công nghệ quét 3D và kính hiển vi điện tử, các nhà nghiên cứu phát hiện các vết nứt và những mảnh đá nhỏ găm trong chiếc búa, từ đó xác định được công dụng của chiếc búa.

Ông Simon Parfitt - thuộc Viện Khảo cổ học, Đại học College London (Anh) và là tác giả chính của nghiên cứu - nhận định khám phá trên cho thấy sự khéo léo và tháo vát của tổ tiên loài người. Theo đó, họ không chỉ hiểu biết sâu sắc về vật liệu mà còn biết cách chế tác các công cụ đá tinh xảo.

Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Silvia Bello tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London (Anh), cho biết thêm việc thu thập, tạo hình một mảnh xương voi và tái sử dụng nhiều lần cho thấy mức độ tư duy phức tạp của người cổ đại.

Các công cụ làm từ xương voi từng được phát hiện ở khu vực châu Phi như Tanzania có niên đại rất lâu (có thể lên đến 1,5 triệu năm). Tuy nhiên, việc phát hiện công cụ làm từ xương voi tại châu Âu là điều rất hiếm. Vật dụng từ xương voi lâu đời nhất từng được phát hiện tại châu Âu có niên đại 450.000 năm. Ngoài ra, các vật dụng trước đây thường được tìm thấy ở vùng Nam Âu, nơi có thời tiết ấm áp hơn. Nhóm nghiên cứu cho rằng việc phát hiện búa xương voi tại Boxgrove còn mở rộng phạm vi địa lý về những nơi mà người cổ đại nắm kỹ thuật chế tác xương voi.