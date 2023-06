Phát hiện cần sa trong cốp xe, lần ra đường dây mua bán, tàng trữ ma túy

Ngày 2.6, thông tin từ Công an TP.Hải Dương (Hải Dương), Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Ngọc Long (23 tuổi, trú tại P.Hải Tân, TP.Hải Dương), Lê Thị Mười (58 tuổi) và Trần Duy Bình (27 tuổi, đều trú tại đường Hai Bà Trưng, TP.Hải Dương) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Dương Ngọc Long (trái) và Trần Duy Bình CACC

Trước đó, ngày 19.4, tổ công tác 151 Công an H.Thanh Miện tuần tra trên tuyến đường 392 thuộc thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, kiểm tra phát hiện Vũ Minh Trọng (23 tuổi, trú tại thôn Văn Hội, xã Văn Hội, H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) chạy xe máy BS 34B2-738.36 chở Phạm Quang Nam (23 tuổi, cùng trú tại thôn Văn Hội), cất giữ trong cốp xe một túi ni lông màu trắng, kích thước 8,5x5 cm, đựng cành, lá, cây màu nâu khô.

Trọng khai nhận đó là ma túy dạng cần sa, mua của Dương Ngọc Long để về sử dụng. Tổ công tác lập biên bản và thu giữ tang vật có liên quan. Cơ quan điều tra đã triệu tập, làm việc với Dương Ngọc Long. Đối tượng này khai nhận ngày 10.4, mua một túi cần sa của Lê Thị Mười rồi bán lại cho Vũ Minh Trọng.

Xe máy Vũ Minh Trọng cất giấu ma túy CACC

Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với Lê Thị Mười, đối tượng này khai nhận đã mua cần sa từ Trần Duy Bình để bán kiếm lời. Tại cơ quan điều tra, Trần Duy Bình khai nhận bán cần sa cho Mười cũng với mục đích kiếm lời.



Đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Dương Ngọc Long, Lê Thị Mười và Trần Duy Bình xảy ra tại TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Cơ quan CSĐT Công an H.Thanh Miện đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời, Công an H.Thanh Miện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Minh Trọng về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định tại điểm a, khoản 2 điều 23 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31.1.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.