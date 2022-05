Phát hiện chất cấm trong sản phẩm Max health go coffee cà phê Insert Coffee to begin

Cục An toàn thực phẩm cho biết, cơ quan chức năng phát hiện 4 mẫu lô sản phẩm Max health go coffee cà phê Insert Coffee to begin (có các ngày sản xuất, hạn sử dụng là: NSX: 7.3.2022 và HSD: 7.3.2024; NSX: 18.3.2022 và HSD: 18.3.2024; NSX: 25.3.2022 và HSD: 25.3.2024; NSX: 20.4.2022 và HSD: 20.4.2022) đang lưu thông trên thị trường có chứa Sibutramin.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng 4 lô sản phẩm Max health go coffee cà phê Insert Coffee to begin có chất Sibutramin, có ngày sản xuất từ 11.1.2022 đến ngày 16.5.2022.

Số tự công bố: 01/Matxi Corp/2021.

Sản phẩm của Công ty TNHH Matxi Corp, địa chỉ: số 22 đường Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, Việt Nam.

Nơi sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Medino; địa chỉ tại KCN Long Bình (Amata), TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Mẫu xét nghiệm là sản phẩm đặt hàng qua web Lazada

Về lý do cảnh báo, Cục An toàn thực phẩm cho hay, 4 lô sản phẩm do Viện Y tế công cộng TP.HCM lấy mẫu đều phát hiện có Sibutramin. Các mẫu được lấy tại:





Đặt hàng trên website Lazada - cửa hàng PINKYSHOP3101: P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (sản phẩm có ghi NSX: 18.3.2022; HSD: 18.3.2024).

Cửa hàng giảm cân an toàn (GiamCanAnToan.com). Địa chỉ tại P.11, Q.10, TP.HCM (sản phẩm có ghi: NSX: 25.3.2022; HSD: 25.3.2024).

Đặt hàng trên website Lazada, cửa hàng Ninabeauty 1705; P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM (sản phẩm có ghi NSX: 20.4.2022; HSD: 20.4.2024).

Và kết quả kiểm nghiệm mẫu còn sót của bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy (sản phẩm có ghi NSX: 7.3.2022; HSD: 7.3.2024).

Cục An toàn thực phẩm cho biết, Công ty TNHH Matxi Corp, Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Medino cam kết lô sản phẩm cà phê Max health go coffee có ngày sản xuất, hạn sử dụng (NSX: 10.1.2022; HSD: 10.1.2024) là lô sản phẩm cuối cùng mà Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Medino đã sản xuất cho Công ty TNHH Matxi Corp tính đến ngày 16.5.2022.