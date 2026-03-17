Phát hiện chồng ngoại tình, vợ ra giá cho 'tiểu tam' thuê chồng

Trang Khaosod mới đây đưa tin một phụ nữ Thái Lan phát hiện chồng ngoại tình nên tìm gặp nhân tình của chồng và đề nghị cho thuê với giá 30.000 baht (khoảng 24 triệu đồng)/tháng.

Cô Khun Kwang trong chương trình truyền hình

Vụ việc gây chú ý khi được người vợ - tên là Khun Kwang - kể lại trên chương trình truyền hình Hone-Krasae. Theo cô Khun Kwang, chồng cô là một sĩ quan cảnh sát đã có thời gian dài ngoại tình và thậm chí còn bỏ nhà đến sống với nhân tình tại căn hộ của kẻ thứ ba.

Cô Khun cho biết mình đã kết hôn cách đây 10 năm, ngay sau khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 21, và hiện có con trai 8 tuổi. Cô đã khởi kiện nhân tình của chồng.

Theo lời kể của chính thất, cô và chồng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho đến giữa năm 2025, khi cô phát hiện một phụ nữ lạ thường xuyên xem và theo dõi các nội dung do chồng cô đăng trên mạng xã hội.

"Trước đây, chúng tôi sống tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào điện thoại hay đời sống cá nhân của nhau. Cho đến tháng 6.2025, tôi phát hiện một người phụ nữ lạ mặt xem các bài đăng và theo dõi cuộc sống của chồng tôi. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tôi không hỏi chồng về chuyện đó vì tôi không nghĩ anh ấy ngoại tình", người phụ nữ Thái Lan nói.

Đến cuối năm 2025, cô cảm thấy có điều gì đó trong cuộc hôn nhân của mình bắt đầu thay đổi. Chồng cô bắt đầu về nhà muộn bất thường và cư xử khác lạ. Khi cô hỏi, anh ta lảng tránh, nói rằng mình bận việc hoặc đi làm việc vặt. Thậm chí có đêm người chồng đi đến 1 giờ sáng mới về.

Cô Khun quyết định thuê thám tử tư và phát hiện người chồng có nhân tình. Cô nhân tình này thừa nhận rằng biết người đàn ông này đã có vợ con, nhưng không muốn chia tay.

Người chồng trở về nhà và tiếp tục cuộc sống như trước, nhưng sau đó cô Khun phát hiện rằng anh ta chưa chia tay cô nhân tình. Khi đó, cô Khun đưa ra một quyết định khác thường và nói với chồng cùng cô nhân tình rằng nếu muốn sống với nhau, họ phải trả cô "tiền thuê" là 30.000 baht/tháng.

Cô nhân tình chấp nhận và nói rằng "tiền bạc không phải là vấn đề", trong khi người chồng lại không đồng ý.

Khaosod dẫn lời một vị luật sư tên Pat Anusorn Asurapong cho biết "thỏa thuận thuê chồng" không có căn cứ pháp lý vì trái với trật tự xã hội và luân thường đạo lý.

Ông giải thích rằng hệ thống pháp luật của Thái Lan được xây dựng trên nguyên tắc một vợ một chồng. Do đó, bất cứ thỏa thuận nào liên quan việc người chồng duy trì mối quan hệ yêu đương với một phụ nữ khác để đổi lại một khoản tiền đều vô hiệu và không có giá trị khi ra tòa.