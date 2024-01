Phát hiện chưa từng có về nước trong không gian

Cảnh báo cho các phi hành gia Mỹ đổ bộ mặt trăng

Các phi hành gia Mỹ trong sứ mệnh Artemis của NASA vào năm 2026 nên cẩn trọng khi thiết lập căn cứ dài hạn gần cực nam của mặt trăng. Kết quả nghiên cứu đăng trên chuyên san The Planetary Science Journal ghi nhận nguy cơ sạt lở đất bề mặt và những cơn địa chấn xuất hiện trong quá trình mặt trăng bị co lại. Đường kính mặt trăng đã thu hẹp khoảng 46 m trong vài trăm triệu năm qua, do tình trạng thất thoát nhiệt ở cấu trúc tâm, khiến toàn thể mặt trăng bị co lại. Những cơn địa chấn hoặc sạt lở đất dọc theo các đường đứt gãy có thể mang đến nguy cơ đáng kể cho nỗ lực thiết lập căn cứ của các nhà du hành NASA trong thời gian tới.