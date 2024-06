Phát hiện 'đề thi sai sót', thí sinh nên làm gì ngay trong phòng thi?

Thí sinh trong phòng thi đánh giá năng lực đợt 2 ĐH Quốc gia TP.HCM vào ngày 2.6 vừa qua NHẬT THỊNH

Hai đợt thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đã kết thúc. Thí sinh ở một số tỉnh thành đã và đang tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Thời gian qua, ở một tỉnh thành, đề thi vào lớp 10 chuyên bị cho là có câu hỏi sai sót phần trích dẫn ngữ liệu. Còn đề thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM vừa qua có 2 câu hỏi bị "lỗi kỹ thuật".

Hai tuần nữa, thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Nhiều phụ huynh, thí sinh thắc mắc: Vậy ở trong phòng thi, trong quá trình làm bài thi tốt nghiệp THPT, phát hiện đề thi sai sót hoặc có bất thường, thí sinh nên làm gì ngay lúc đó để đảm bảo quyền lợi, cũng như không vi phạm quy chế thi?

Lời khuyên của cán bộ coi thi

Thầy Nguyễn Việt Đức, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên ngữ văn Trường THCS-THPT Diên Hồng, Q.10, TP.HCM, cũng là cán bộ coi thi, thanh tra thi tốt nghiệp THPT trong nhiều năm, cho biết: "Về nguyên tắc, tất cả giám thị coi thi không được tiếp cận với đề thi. Khi phát đề thì đề còn niêm phong hoặc đựng trong bì kín, người nhận đề không được xem đề; khi có đề thừa (trong trường hợp có thí sinh vắng), sẽ có cán bộ đi nhận và niêm phong ngay tại phòng thi. Trong đề thi luôn có yêu cầu: thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Vậy nên khi thí sinh nhận ra đề thi có thể có sai sót thì cán bộ coi thi không có quyền giải thích, thắc mắc. Do đó thí sinh vẫn tiếp tục làm bài, căn cứ trên các ngữ liệu, dữ liệu đề thi cung cấp".

Thầy Nguyễn Việt Đức cũng cho hay, trường hợp thí sinh nhận đề thi nhưng thấy in mờ, nhòe, in sai mặt giấy thì có 5 phút đầu tiên phản hồi. Cán bộ coi thi thông qua cán bộ giám sát sẽ thông tin cho lãnh đạo điểm thi, khi xác nhận đúng là đề bị in mờ, nhòe, in sai số trang thì sẽ mở đề dự phòng để phát cho thí sinh. Quy trình này vẫn đảm bảo là cán bộ coi thi không được tiếp cận sâu với đề, đề vẫn ở nơi thí sinh, không mang đề thi để đi trao đổi với bất cứ ai.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2024 tại TP.HCM mới đây NHẬT THỊNH

Tránh bị ảnh hưởng tâm lý

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, thầy Phạm Lê Thanh, giáo viên hóa học Trường THPT Nguyễn Hiền, Q.11, TP.HCM, cho biết khi phát hiện đề thi có sai sót, hoặc bất thường, thí sinh có thể giơ tay, phát biểu ý kiến với cán bộ coi thi. Tuy nhiên, nguyên tắc là cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Thầy Phạm Lê Thanh nói: "Với các cuộc thi có quy chế thi rõ ràng, trong quy chế thi đã có hướng dẫn xử lý sự cố bất thường, trong đó nêu trường hợp đề thi có những sai sót gọi là "tình huống bất thường". Do đó, nếu có tình huống bất thường xảy ra, giám thị coi thi phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xin ý kiến. Trường hợp đề thi có những sai sót, lãnh đạo hội đồng phải báo cáo ngay với ban chỉ đạo thi để có phương án xử lý. Các trường hợp bất thường về đề thi đều phải được báo cáo về ban chỉ đạo thi để xem xét, quyết định".

"Trong những tình huống này (phát hiện đề thi có thể có sai sót), thí sinh vẫn nên bình tĩnh giải quyết các câu hỏi, tránh mất thời gian và ảnh hưởng tâm lý làm bài. Với bài thi tự luận, các em ưu tiên giải quyết các câu mức độ từ dễ đến khó để đảm bảo làm tốt bài thi. Với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không nên để trống đáp án của bất kỳ câu hỏi nào", thầy Phạm Lê Thanh khuyên.

Tuân thủ quy chế thi

Một cán bộ quản lý một trường THPT tại TP.HCM khuyên các thí sinh: "Khi nhận đề thi mà thấy có vấn đề như bị rách, in mờ, nhòe, thiếu trang… thí sinh nên báo ngay với cán bộ coi thi, chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài đề được đổi tờ đề thi khác, đảm bảo quyền lợi thí sinh".

Bình tĩnh, tự tin giúp thí sinh làm bài thi hiệu quả Ảnh minh họa NHẬT THỊNH

"Trong trường hợp, nếu thấy có thể đề thi trích dẫn ngữ liệu khác biệt, hoặc có thể câu hỏi sai, thí sinh có thể phát biểu ý kiến với cán bộ coi thi, cán bộ coi thi sẽ báo cáo trưởng điểm thi, từ đó báo cáo lên ban chỉ đạo kỳ thi. Tuy nhiên, ngay trong thời gian làm bài thi, tất cả các cán bộ coi thi không được phép giải thích, phân tích bất cứ gì thêm, cũng không được tiếp cận đề thi sâu. Thực tế là có những thầy cô đi gác thi, đi về nhà, mở điện thoại ra mới biết hôm nay đề thi cụ thể như thế nào. Do đó, trách nhiệm của thí sinh vẫn là tuân thủ quy chế thi, làm đúng yêu cầu ghi trong đề thi. Còn đề thi đúng sai như thế nào, hồi sau sẽ rõ. Sau khi kết thúc kỳ thi, ban chỉ đạo thi sẽ có những quyết định cụ thể, thống nhất về việc công bố đáp án, chấm điểm thi", cán bộ quản lý này khuyên.