Phát hiện đối tượng bí ẩn, hình cầu hoàn hảo nằm sâu trong vũ trụ

Teleios theo quan sát của kính viễn vọng vô tuyến ASKAP ở Úc

ảnh: arXiv

Vũ trụ của chúng ta không thiếu những thứ lạ kỳ, nhưng phát hiện mới thực sự khiến giới thiên văn học hoàn toàn bất ngờ.

Theo dữ liệu của kính viễn vọng vô tuyến ASKAP cực mạnh ở Úc, họ phát hiện được một đối tượng hình cầu hoàn hảo nhưng đầy bí ẩn vì chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ của nó.

Đội ngũ quốc tế gồm do nhà vật lý học thiên văn Miroslav Filipović của Đại học Tây Sydney (Úc) đã đặt tên cho hiện tượng lạ là Teleios, có nghĩa là "hoàn hảo" theo tiếng Hy Lạp cổ.

Sau thời gian nghiên cứu và rà soát mọi khả năng có thể, các chuyên gia kết luận cần phải thu thập thêm thông tin nếu muốn hiểu rõ hiện tượng này bắt nguồn từ đâu.

Kết quả phân tích của nhóm ông đã nộp lên chuyên san Publications of the Astronomical Society of Australia, và hiện có trên cổng thông tin arXiv.

Trong khi khá giống một tàn tích siêu tân tinh (SNR) theo nhiều khía cạnh, đối tượng trên cũng sở hữu những đặc điểm nằm ngoài năng lực nhận dạng của giới thiên văn học hiện nay.

Dù hiện chưa thể xác định Teleios là gì, đội ngũ các nhà thiên văn học đã đưa ra 3 giả thuyết về nguồn gốc của nó.

Thứ nhất, Teleios là một SNR cách trái đất khoảng 7.175 năm ánh sáng, và đường kính vật thể khoảng 40 năm ánh sáng. Dựa trên giả thuyết này, Teleios chưa đến 1.000 năm tuổi.

Theo kịch bản thứ hai, Teleios là một SNR cách trái đất khoảng 25.114 năm ánh sáng, đường kính trải rộng khoảng 157 năm ánh sáng và hơn 10.000 năm tuổi.

Đề xuất cuối cùng là Teleios là một SNR cách trái đất khoảng 3.262 năm ánh sáng, và có thể là một siêu tân tinh dạng Iax.