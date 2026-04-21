Du lịch Tin tức - Sự kiện

Phát hiện hang dài hơn 500 m trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Thanh Lộc
Thanh Lộc
21/04/2026 08:34 GMT+7

Một hang dài hơn 500 m, bên trong có thác nước cao vừa được đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt phát hiện tại rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 21.4, thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết đoàn thám hiểm Anh - Việt đã phát hiện một hang dài hơn 500 m trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng đoạn thuộc xã Kim Điền.

Phát hiện hang dài hơn 500 m trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng- Ảnh 1.

Hang động mới được phát hiện tại rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

ẢNH: BQL VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG

Cụ thể, hang động có tên là Cha Nghéo, dài 583 m, cao 751 m, sâu 45 m nằm bên trong vườn quốc gia. Hang dạng sâu, thẳng đứng, bên trong có thác nước cao dẫn xuống một suối ngầm bên dưới đáy hang.

Hiện tại, do các điều kiện chưa cho phép, hang động vẫn chưa được khám phá hết. Ngoài hang Cha Nghéo, đoàn thám hiểm Anh - Việt và Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng phát hiện thêm 24 hang động mới.

Theo đại diện lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, các thông tin và hình ảnh cũng như kế hoạch sắp tới về việc khám phá hang Cha Nghéo sẽ được đơn vị tổ chức họp báo và công bố vào ngày 24.4 tới.


Tin liên quan

Phát hiện loài ốc cạn mới ở hang động Sơn Đoòng

Phát hiện loài ốc cạn mới ở hang động Sơn Đoòng

Các nhà khoa học Việt Nam vừa công bố việc phát hiện một loài ốc cạn mới cho khoa học ở hang động Sơn Đoòng, được đặt tên Việt Nam là ốc nón Sơn Đoòng.

Khám phá thêm chủ đề

Phong Nha - Kẻ Bàng đoàn thám hiểm vườn quốc gia
