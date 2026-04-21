Phát hiện hang dài hơn 500 m trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 21.4, thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết đoàn thám hiểm Anh - Việt đã phát hiện một hang dài hơn 500 m trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng đoạn thuộc xã Kim Điền.

Hang động mới được phát hiện tại rừng Phong Nha - Kẻ Bàng ẢNH: BQL VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG

Cụ thể, hang động có tên là Cha Nghéo, dài 583 m, cao 751 m, sâu 45 m nằm bên trong vườn quốc gia. Hang dạng sâu, thẳng đứng, bên trong có thác nước cao dẫn xuống một suối ngầm bên dưới đáy hang.

Hiện tại, do các điều kiện chưa cho phép, hang động vẫn chưa được khám phá hết. Ngoài hang Cha Nghéo, đoàn thám hiểm Anh - Việt và Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng phát hiện thêm 24 hang động mới.

Theo đại diện lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, các thông tin và hình ảnh cũng như kế hoạch sắp tới về việc khám phá hang Cha Nghéo sẽ được đơn vị tổ chức họp báo và công bố vào ngày 24.4 tới.



