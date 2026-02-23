Phát hiện hóa chất độc hại trong nhiều mẫu tai nghe phổ biến

Theo Techspot, một nghiên cứu mới do dự án TOX-Free tài trợ bởi Liên minh châu Âu đã phát hiện các chất độc hại trong 81 mẫu tai nghe chụp tai và tai nghe nhét tai (in-ear) của nhiều thương hiệu lớn, gồm Bose, Panasonic, Samsung và Sennheiser. Các sản phẩm được thu thập từ các nền tảng thương mại điện tử như Shein, Temu cùng các nhà bán lẻ tại Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Slovenia và Áo.

Theo báo cáo được The Guardian dẫn lại, 98% mẫu thử chứa bisphenol A (BPA), một hợp chất tổng hợp thường dùng để làm cứng nhựa. Hơn ba phần tư số mẫu cũng chứa bisphenol S (BPS), chất thay thế BPA trong nhiều sản phẩm tiêu dùng. Các nghiên cứu trước đây cho thấy hai hợp chất này có thể bắt chước hormone estrogen trong cơ thể, làm gia tăng nguy cơ ung thư, dậy thì sớm ở nữ giới và hiện tượng nữ hóa ở nam giới.

Nghiên cứu ghi nhận một số mẫu tai nghe chứa BPA và hợp chất liên quan, các chất có thể ảnh hưởng nội tiết và sức khỏe ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Mặc dù BPA và BPS tồn tại trong vật liệu rắn, nhiều bằng chứng khoa học cho thấy chúng có thể thẩm thấu qua da thông qua mồ hôi, đặc biệt khi người dùng đeo tai nghe trong thời gian dài hoặc khi vận động. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng nguy cơ không xuất hiện ngay lập tức, nhưng phơi nhiễm lặp lại trong thời gian dài có thể gây tác động tiêu cực, nhất là với thanh thiếu niên.

Ngoài bisphenol, nhóm nghiên cứu còn phát hiện một lượng nhỏ phthalates - chất có thể làm suy giảm khả năng sinh sản; parafin clo hóa có nguy cơ gây tổn thương thận; cùng các chất chống cháy brom hóa và organophosphate có khả năng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Dù hàm lượng được ghi nhận ở mức vi lượng, sự hiện diện đồng thời của nhiều hợp chất làm tăng quan ngại về tác động cộng hưởng.

Báo cáo không đề cập trực tiếp đến các sản phẩm của Apple như AirPods. Tuy nhiên, bisphenol nằm trong danh sách hóa chất được kiểm soát của tập đoàn này, cho thấy hãng này đã nhận diện được rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hợp chất trên.

Dự án TOX-Free được triển khai với sự tham gia của các tổ chức tại Ý, Đức, Cộng hòa Séc, Áo và một số quốc gia khác. Mục tiêu chính là cải thiện phương pháp phát hiện và đánh giá tác động của thuốc, thuốc trừ sâu và các chất ô nhiễm hóa học trong sản phẩm tiêu dùng. Nhóm nghiên cứu đang ứng dụng công nghệ nano để phát triển “tế bào gương ảo”, có khả năng chuyển đổi hoạt động điện sinh lý của tế bào thần kinh và cơ tim thành tín hiệu ánh sáng, từ đó hỗ trợ theo dõi độc tính thần kinh và tim mạch với độ chính xác cao.

Tai nghe được lựa chọn làm đối tượng khảo sát do mức độ phổ biến và thời gian sử dụng ngày càng kéo dài trong sinh hoạt hằng ngày. Song song với các rủi ro về hóa chất, thiết bị này cũng đối mặt với những vấn đề khác. Năm ngoái, một số nghiên cứu cho thấy việc lạm dụng tai nghe chống ồn có thể góp phần gây rối loạn xử lý thính giác, ảnh hưởng khả năng diễn giải âm thanh và lời nói của não bộ. Gần đây, các chuyên gia bảo mật cũng phát hiện lỗ hổng trong tính năng Google Fast Pair, cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển tai nghe, nghe lén cuộc trò chuyện hoặc theo dõi vị trí người dùng.

Những phát hiện mới đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát hóa chất trong thiết bị điện tử cá nhân, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn an toàn trong bối cảnh tai nghe trở thành vật dụng gắn bó thường xuyên với người tiêu dùng.