Phát hiện khúc gỗ hơn 10.000 năm có thể viết lại lịch sử loài người

Đài Wio News ngày 5.10 đưa tin các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một loạt khúc gỗ thời tiền sử dưới đáy hồ Arendsee (bang Saxony-Anhalt, Đức). Điểm đáng chú ý là những khúc gỗ này có dấu vết đẽo gọt rõ ràng do bàn tay con người, bao gồm một cây cột cao khoảng 1,6 m và những tấm ván dài tới 1,3 m.

Thợ lặn mang theo khúc gỗ được trục vớt có niên đại 10.500 năm ẢNH: VĂN PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VÀ KHẢO CỔ HỌC BANG SAXONY-ANHALT

Thông thường, gỗ rất dễ bị mục nát theo thời gian. Tuy nhiên, những hiện vật này đã nằm sâu 20 m dưới một lớp bùn bảo vệ. Sự nguyên vẹn này là nhờ một mỏ muối ngầm bên dưới khiến đáy hồ lún xuống, qua đó vô tình bảo quản nguyên vẹn những di tích của người xưa suốt hơn 10.000 năm.

Phát hiện trên gây chú ý vì nó đi ngược lại những hiểu biết lâu nay về giai đoạn con người biết xây nên những ngôi nhà kiên cố.

Giới khoa học tin rằng vào giai đoạn 10.500 năm trước, tổ tiên loài người chỉ mới biết săn bắt, hái lượm và không ở một nơi cố định. Nhiều tư liệu lịch sử cho rằng phải đến thời điểm 7.500 năm trước, khi bắt đầu biết làm nông nghiệp, con người mới biết dựng những ngôi nhà kiên cố để lập làng mạc.

Thế nhưng, những vết cắt đẽo có chủ ý trên các mảnh gỗ dưới hồ Arendsee lại đưa ra giả thuyết khác. Theo trang Archaeology News, các nhà nghiên cứu tin rằng chúng rất có thể là bộ phận của một túp lều hoặc một công trình nhà ở nào đó. Nếu điều này được chứng minh, nó đồng nghĩa với việc con người đã biết xây dựng nơi định cư lâu dài sớm hơn 3.000 năm so với cột mốc thời gian cũ.

Ông Marcel Weiss, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định rằng khám phá này không chỉ mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về kỹ năng của những người tiền sử, mà còn có thể buộc giới khoa học hiện đại phải viết lại nguồn gốc về cách xã hội loài người hình thành nên các khu định cư đầu tiên.