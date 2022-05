Phát hiện loại vi khuẩn có gien kháng kháng sinh

Nghiên cứu được đăng trên chuyên san Science of the Total Environment, do các nhà khoa học tại Đại học Chile ở thành phố Santiago (Chile) thực hiện. Từ năm 2017 đến 2019, họ đã thu thập các mẫu vật ở Nam Cực để nghiên cứu, theo hãng tin Reuters.

Nhóm phát hiện vi khuẩn Pseudomonas, một trong những nhóm vi khuẩn phổ biến ở Nam Cực, dù không gây bệnh nhưng lại mang các gien kháng kháng sinh. Các chất khử trùng thông thường như đồng, clo hay amoni bậc bốn đều không thể ảnh hưởng đến vi khuẩn này.

Trong khi đó, vi khuẩn Polaromonas ở Bắc Cực lại có khả năng chống lại kháng sinh beta-lactam. Đây là nhóm kháng sinh lớn được dùng để điều trị các bệnh nhiễm trùng phổ biến.

Sở dĩ một số loại vi khuẩn này có được "siêu năng lực" kháng kháng sinh là nhờ chúng tiến hóa để thích ứng với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt ở Nam Cực.





“Chúng tôi biết đất ở bán đảo Nam Cực, một trong những vùng cực chịu tác động mạnh nhất của băng tan, là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn”, tiến sĩ Andres Marcoleta, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết.

Một số vi khuẩn này được thừa hưởng gien có khả năng kháng kháng sinh từ tổ tiên chúng. Vấn đề các nhà khoa học quan tâm là khả năng chúng lây lan ra khỏi Nam Cực.

“Vấn đề cần phải đặt ra là liệu biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm hay không”, tiến sĩ Marcoleta nói.

Một kịch bản có thể xảy ra là vi khuẩn chứa các gien kháng kháng sinh này có thể thoát khỏi Nam Cực và truyền gien đó cho các loại vi khuẩn khác. Điều này có thể thúc đẩy sự xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm khó trị bằng kháng sinh trong tương lai, theo Reuters.