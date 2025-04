Phát hiện loại vitamin là 'cứu tinh' cho người bệnh tiểu đường

Đường huyết cao không được điều trị trong thời gian dài có thể gây tổn thương mạch máu. Các mạch máu bị tổn thương có thể gây ra các vấn đề về lưu thông máu và làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch như đau tim và đột quỵ, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học BMC Nutrition, đã phát hiện cách đơn giản nhưng cực hay giúp người bệnh tiểu đường kiểm soát hiệu quả đường huyết, theo trang tin y khoa News Medical.

Một trong những mối quan tâm bậc nhất ở bệnh nhân tiểu đường là biến chứng tim mạch Ảnh: AI

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Trust of Verona (Ý) đã tìm hiểu mối liên hệ giữa nồng độ vitamin C, chế độ ăn uống và bệnh tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Họ đã tiến hành nghiên cứu 200 bệnh nhân tiểu đường trong thời gian 6 tháng.

Những người tham gia ở độ tuổi trung bình khoảng 67, không uống bổ sung vitamin C trong 6 tháng trước đó.

Họ được xét nghiêm máu để kiểm tra mức cholesterol xấu, chỉ số đường huyết trung bình HbA1c và tỷ lệ lọc cầu thận GFR và hoàn thành bảng câu hỏi về tần suất ăn uống, bao gồm lượng trái cây và rau quả tiêu thụ hằng ngày.

Có đến 12,2% số bệnh nhân bị thiếu hụt vitamin C nghiêm trọng.

Kết quả đã phát hiện những người gặp biến chứng tim mạch có nồng độ vitamin C thấp hơn đáng kể so với những người không gặp biến chứng. Điều này chứng tỏ nồng độ vitamin C càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh tim mạch càng thấp, theo News Medical.

Một số nguồn cung cấp vitamin C tốt bao gồm ớt chuông, ổi, cam, chanh, kiwi... Ảnh: AI

Tiêu thụ càng nhiều trái cây và rau mỗi ngày thì nồng độ vitamin C càng tăng mạnh, bắt đầu từ mức 1 - 2 khẩu phần mỗi ngày. Đặc biệt, những người tiêu thụ 3 khẩu phần trở lên mỗi ngày có nồng độ vitamin C cao nhất.

Đáng chú ý, nghiên cứu này tập trung vào tác dụng của vitamin C từ trái cây và rau quả mà không phải từ chất bổ sung.

Các tác giả đã kết luận: Nghiên cứu nhấn mạnh hiệu quả của vitamin C từ chế độ ăn uống trong việc ngăn ngừa biến chứng tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường. Nên họ đề xuất bệnh nhân tiểu đường nên ưu tiên tiêu thụ trái cây và rau quả.

Vitamin C có ở đâu?

Nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất là trái cây và rau. Tuy nhiên, nhiệt độ và nấu trong nước có thể phá hủy một số vitamin C trong những thực phẩm này, vì vậy ăn sống là tốt nhất.

Một số nguồn cung cấp vitamin C tốt bao gồm ớt chuông, ổi, cam, chanh, kiwi, dâu tây, nho đen, dưa lưới, vải, đu đủ, rau bina, xà lách, súp lơ xanh, cải mầm và các loại rau lá xanh khác, cà chua.