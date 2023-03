Phát hiện mới: Người lao động tay chân có số lượng 'tinh binh' cao hơn

Nghiên cứu mới do các nhà khoa học từ Trường Y TH Chan Đại học Harvard (Mỹ) phối hợp với Hệ thống Y tế Mass General Brigham - MGB (Anh) thực hiện, cho thấy những người lao động chân tay với những công việc đòi hỏi thể lực, có số lượng 'tinh binh' cao hơn so với những người làm công việc văn phòng, theo tờ New York Post (Anh).

Mọi người đều đã biết tập thể dục mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng giờ đây các nghiên cứu còn xem xét tác động của các nghề nghiệp khác nhau đối với sức khỏe, tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Lidia Mínguez-Alarcón, nhà dịch tễ học sinh sản từ Bệnh viện Brigham and Women's, thuộc MGB cho hay trong một bản tin hôm 21.2.

Tiến sĩ Lidia Mínguez-Alarcón nói thêm: Những phát hiện mới này cho thấy hoạt động thể chất trong khi làm việc cũng có thể cải thiện đáng kể khả năng sinh sản của nam giới.

Nghiên cứu đã phân tích 950 mẫu tinh dịch của 377 nam giới, ở độ tuổi trung bình là 36 - đang điều trị sinh sản trong khoảng thời gian từ năm 2005 - 2019.

Những người tham gia được yêu cầu báo cáo về mức độ gắng sức trong công việc và tần suất nâng vác vật nặng của họ tại nơi làm việc.

Theo báo cáo: 51% làm công việc văn phòng; 76% làm công việc tay chân nhẹ; 12% làm công việc nặng nhọc; 9% làm việc theo ca hoặc làm ca tối.

Kết quả cho thấy nhóm làm công việc tay chân có lượng tinh trùng khỏe mạnh nhiều hơn rõ rệt. Đặc biệt, người thường phải mang vác vật nặng có nồng độ tinh trùng cao hơn đến 46%, theo New York Post.

Trong khi đó, những người làm việc buổi tối hoặc theo ca có lượng hoóc môn sinh dục nam testosterone cao hơn 24% so với những người chỉ làm việc vào ban ngày.

Nhiều nghiên cứu khác cho thấy hoạt động thể chất tác động tích cực đến lượng tinh trùng

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng hoạt động thể chất có tác động tích cực đến số lượng tinh trùng.

Theo một nghiên cứu năm 2013 cũng do Trường Y TH Chan Đại học Harvard dẫn đầu, nam giới tập thể dục từ 15 giờ trở lên mỗi tuần với tốc độ vừa phải đến mạnh mẽ - có số lượng tinh trùng cao hơn 73% so với những người tập ít hơn 5 giờ mỗi tuần, theo New York Post.

Nghiên cứu tương tự cho thấy những người đàn ông xem TV hơn 20 giờ mỗi tuần có số lượng tinh trùng thấp hơn 44% so với những người hầu như không xem TV, điều này cho thấy lối sống ít vận động cực kỳ có hại cho khả năng sinh sản của nam giới.

Một nghiên cứu khác, được công bố vào năm 2016, cho thấy chỉ cần 6 tháng tập thể dục thường xuyên có thể cải thiện chất lượng tinh trùng, theo New York Post.