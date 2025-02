Phát hiện một chất trong nấm có thể chống lại tổn thương phổi do cúm

Ngăn ngừa viêm phổi, tử vong do cúm

Một nhóm các các chuyên gia khoa học do ông Maziar Divangahi - giáo sư Khoa Y và Khoa học sức khỏe của Đại học McGill (Canada) - đứng đầu đã chứng minh rằng: beta-glucan có thể làm giảm tổn thương phổi, cải thiện chức năng phổi, thậm chí giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong, theo News Medical (Anh).

Beta-glucan có trong tất cả các loại nấm (cả nấm thường và nấm men), các loại ngũ cốc quen thuộc như yến mạch và lúa mạch. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng một cấu trúc độc đáo của thành phần này có thể tăng cường khả năng phòng vệ và chống lại các tác nhân gây bệnh.

Beta-glucan có thể làm giảm tổn thương, cải thiện chức năng phổi ẢNH: AI

Trong khi hầu hết các nghiên cứu khác tập trung vào việc ngăn chặn virus sinh sôi, nghiên cứu này lại khám phá cách cơ thể điều chỉnh khả năng miễn dịch trước các nguy cơ nhiễm trùng. Điều này có thể được hiểu đơn giản là “khả năng chịu đựng bệnh tật” của cơ thể. Từ đó, các nhà nghiên cứu chỉ ra, beta-glucan có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ sống sót sau cúm bằng cách điều chỉnh phản ứng miễn dịch và ngăn ngừa tình trạng viêm phổi nghiêm trọng - nguyên nhân phổ biến gây tử vong liên quan tới cúm.

Liệu pháp chữa trị trong tương lai?

Các nhà nghiên cứu cho hay, hầu hết các ca tử vong liên quan đến cúm không phải do chính virus gây ra mà là do phản ứng thái quá của hệ thống miễn dịch. Điều này cho thấy mối nguy hiểm thực sự nằm ở phản ứng miễn dịch của chính vật chủ. Tuy nhiên, lý do dẫn đến việc hệ thống miễn dịch trở nên mất cân bằng như vậy hiện vẫn chưa được giới khoa học tìm hiểu rõ.

Nấm có chứa nhiều beta-glucan ẢNH: AI

“Thật đáng chú ý khi beta-glucan có thể tái thiết lập một số tế bào miễn dịch, chẳng hạn như bạch cầu trung tính, để kiểm soát tình trạng viêm quá mức ở phổi”, nhà nghiên cứu Nargis Khan, làm việc tại Đại học Calgary (Canada) cho biết.

“Bạch cầu trung tính thường được biết đến là nguyên nhân gây viêm, nhưng beta-glucan có khả năng thay đổi vai trò của chúng để giảm viêm”, đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Kim Tran – nói thêm.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Immunology (Anh), beta-glucan là một liệu pháp đầy hứa hẹn đối với bệnh cúm và thậm chí là với những tác nhân gây bệnh do các loại virus mới khác gây ra. Các nghiên cứu trong tương lai sẽ khám phá xem liệu những phát hiện này có thể áp dụng vào việc chữa trị thực tế cho con người hay không.

“Trong bối cảnh cúm mùa đang bùng phát, việc phát triển nhiều chiến lược điều trị hiệu quả cho các bệnh về đường hô hấp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”, giáo sư Divangahi nhấn mạnh.