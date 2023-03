Phát hiện một công ty huấn luyện an toàn lao động nhưng người huấn luyện không đủ tiêu chuẩn

Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM mới đây có thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội và về hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại một số công ty trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP huấn luyện an toàn và Kiểm định K. (ở đường TA13, khu phố 3, P.Thới An, Q.12, TP.HCM; chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và huấn luyện vệ sinh, an toàn lao động).

Cụ thể, công ty đã không báo cáo hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo chương trình khung cho người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2), người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt (nhóm 3), người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.



Mức phạt được quy định tại điểm a khoản 2, điều 25 Nghị định số 12/2022 của Chính phủ.



Đồng thời, công ty cũng bị xử phạt hành chính vì sử dụng người huấn luyện không đảm bảo tiêu chuẩn về người huấn luyện (đối với giảng viên thực hành nhóm 3 theo quy định tại Nghị định 12/2018 của Chính phủ).



Mức phạt được áp dụng theo điểm b khoản 2, điều 25 Nghị định số 12/2022 của Chính phủ.

Riêng về việc chấp hành những quy định của pháp luật trong dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn, theo kết luận thanh tra, công ty chưa xây dựng chương trình huấn luyện cụ thể cho các nhóm đối tượng theo hợp đồng; chưa có đủ giảng viên thực hành theo quy định.

Công ty cũng chưa lưu nội dung, chương trình huấn luyện do giảng viên xây dựng và cung cấp cho lớp học. Chưa ra quyết định tổ chức lớp học và phân công giảng viên tiến hành huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi tổ chức huấn luyện cho doanh nghiệp (giảng viên lý thuyết và giảng viên thực hành).