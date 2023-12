Phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước cạnh dốc cầu Mỹ Thuận 2

Ngày 1.12, tin từ Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới mương nước, cạnh dốc cầu Mỹ Thuận 2.

Hiện trường phát hiện người tử vong NAM LONG

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân phát hiện xe máy BS 64AC - 003.72 cùng một thi thể dưới mương nước, cạnh dốc cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ Vĩnh Long) nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an TP.Vĩnh Long đến nơi, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời xác minh nhân thân. Qua xác minh, người đàn ông tử vong là N.N.T (42 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Vĩnh Long), chạy xe máy BS 64AC - 003.72.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường NAM LONG

Cơ quan công an xác định, đêm tối, anh T. chạy xe máy hướng từ QL80 vào đường liên xã về nhà. Khi đến mương nước cặp dốc cầu Mỹ Thuận 2, do thiếu quan sát, anh T. té rơi xuống mương nước dẫn đến tử vong.



Một số người dân cho biết, khu vực này được đơn vị thi công công trình tận dụng làm lối chuyển vật liệu xây dựng, không có dây giăng, thiết bị cảnh báo nguy hiểm, mất an toàn. Đây là đường vận chuyển vật liệu vào công trình xây dựng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định, thời điểm trên anh T. chạy xe máy tự té ngã xuống mương nước, sau đó tử vong. Cơ quan công an đang tiến hành các bước bàn giao thi thể cho gia đình an táng.