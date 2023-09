Phát hiện người đàn ông tử vong tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM

Hơn 16 giờ chiều 14.9, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trong khuôn viên làng Đại học Quốc gia TP.HCM, thuộc P.Đông Hòa, TP.Dĩ An.

Đến chiều cùng ngày, nguồn tin Thanh Niên cho hay, danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thành Lợi (54 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân lưu thông trong khuôn viên làng Đại học Quốc gia TP.HCM, khi đi trên đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn đối diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (P.Đông Hòa, TP.Dĩ An) thì tá hỏa khi phát hiện ông Lợi tử vong trong bụi rậm ven đường.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An phối hợp các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Tại chiếc ghế đá cách hiện trường khoảng 5 m, lực lượng chức năng phát hiện 2 chiếc điện thoại, 1 chiếc xe máy và 1 cuốn sổ tay, nghi của nạn nhân.

Hiện vụ người đàn ông tử vong trong khuôn viên làng Đại học Quốc gia TP.HCM đang được khẩn trương làm rõ.