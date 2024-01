Phát hiện nhân viên cảng Bình Dương tử vong dưới sông Đồng Nai

Ngày 13.1, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ anh V.Đ.T (38 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên cảng Bình Dương) tử vong dưới sông Đồng Nai.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nhân viên cảng Bình Dương tử vong dưới sông TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số nhân viên đang làm việc tại cảng Bình Dương (P.Bình Thắng, TP.Dĩ An) thì bất ngờ nghe tiếng hô hoán có người rơi xuống sông cùng tiếng động mạnh dưới sông Đồng Nai.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh T. Thời điểm xảy ra vụ việc đang trong ca trực của anh này. Trước khi xảy ra vụ việc, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, anh T. từ cảng lên tàu kiểm tra hàng hóa, container. Sau khi từ tàu quay trở lại cảng thì xảy ra vụ việc.

Phát hiện vụ việc, nhiều đồng nghiệp tìm cách cứu hộ nạn nhân nhưng bất thành. Anh T. chới với dưới dòng nước, rồi mất tích.

Nhận tin báo, Công an P.Bình Thắng, Công an TP.Dĩ An phối hợp các đơn vị liên quan có mặt, lặn tìm nạn nhân. Hơn 10 phút sau, anh T. được lực lượng chức năng tìm thấy, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an TP.Dĩ An có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Đến 14 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra vụ việc.