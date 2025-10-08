Phát hiện nhện 'nửa đực nửa cái'

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
08/10/2025 10:19 GMT+7

Một cá thể nhện lưỡng tính vô cùng hiếm gặp đã được tìm thấy trong số những mẫu vật của loài nhện mới gần một khu rừng thuộc Nong Rong, Phanom Thuan (tỉnh Kanchanaburi) ở miền tây Thái Lan, theo Phys.org hôm 7.10.

Cá thể lưỡng tính của loài nhện mới Inazuma

Sau khi phân tích mẫu vật của loài nhện mới, đội ngũ các nhà khoa học của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok (thủ đô Thái Lan), cho rằng chúng nhiều khả năng thuộc chi Damarchus.

Còn được gọi tên là nhện xương đòn, chi Damarchus thường được tìm thấy ở Nam Á và Đông Nam Á.

Nhện xương đòn có tập tính đào hang dưới đất và phục kích con mồi từ bên trong hang. Dù các đặc điểm bên ngoài cho thấy loài mới phù hợp với chi Damarchus, cần có thể dữ liệu phân tử để đưa ra kết luận chính xác nhất đối với loài nhện vừa được tìm thấy.

Phát hiện mới đã được công bố trên chuyên san Zootaxa. Một trong những điểm nổi bật nhất của loài nhện mới này là sự khác biệt rõ rệt giữa cá thể đực và cái.

Theo đó, cá thể đực dài khoảng 1,5 cm, còn cá thể cái lớn hơn với kích thước dài khoảng 2,5 cm. Con đực có màu xám và được phủ bởi một lớp chất trắng lạ, còn con cái màu cam tươi.

Đặc biệt hơn cả, nhóm nghiên cứu cũng tìm được mẫu vật nhện lưỡng tính mang theo hiện tượng gọi là gynandromorphism. Đây là hiện tượng một cá thể sinh vật mang đặc điểm của cả đực lẫn cái, và ở loài nhện mới được thể hiện rõ nét ở hai nửa cơ thể đối xứng trái - phải.

Cá thể nhện lưỡng tính nói trên mang đặc điểm rõ ràng của cả con đực và cái: một bên có màu xám phủ màu trắng như cá thể đực, bên còn lại có màu cam như cá thể cái.

Chính sự đối xứng độc đáo này đã giúp loài nhện mới được đặt tên là Inazuma, một nhân vật trong truyện tranh "One Piece" của Nhật Bản.

