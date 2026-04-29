Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn

Đức Nhật
Đức Nhật
29/04/2026 17:15 GMT+7

Trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đạn pháo, súng đạn, hiện trường được phong tỏa để xử lý an toàn.

Chiều 29.4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức trục vớt xác xe tăng được phát hiện tại bãi biển Quy Nhơn.

Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia lai tổ chức trục vớt xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cận cảnh trục vớt xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn: Phát hiện hàng chục quả đạn pháo

Đầu giờ chiều, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ được triển khai đến hiện trường để làm nhiệm vụ. Trên đường Xuân Diệu, đông đảo người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi.

Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại hiện trường, đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, trực tiếp chỉ huy, quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia.

Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 3.

Lực lượng công binh rà phá bom mìn xung quanh thân xe

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Lực lượng công binh sau đó được triển khai rà phá bom mìn khu vực xung quanh nhằm đảm bảo an toàn trước khi tiến hành các bước trục vớt tiếp theo.

Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 4.

Hai xe cẩu được bố trí trên đường Xuân Diệu, dùng cáp móc kéo xác xe tăng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Xác xe tăng nằm chôn sâu dưới lớp cát, cách bờ kè khoảng 20 m. Hai xe cẩu được bố trí trên đường Xuân Diệu, dùng cáp móc kéo, trong khi phía dưới, máy xúc đào cát xung quanh thân xe để lộ dần phần khung.

Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 5.
Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 6.
Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 7.
Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 8.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục quả đạn pháo cỡ 120 mm, cùng số lượng lớn đạn 12,7 mm, 14,5 mm và nhiều súng bộ binh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 9.
Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 10.
Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 11.
Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 12.

Đạn, pháo được thu gom, di chuyển đến nơi an toàn trước khi đưa đi hủy nổ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 13.

Công tác trục vớt hiện vẫn đang được tiếp tục

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận, năm 2007, tỉnh Bình Định (cũ) từng trục vớt 2 xe tăng của quân đội Sài Gòn (trước 1975) tại khu vực trên. Các phương tiện này được xác định thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22, bị tiêu diệt khi tìm cách tháo chạy ra biển trong những ngày cuối của cuộc chiến.

Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn- Ảnh 14.

Người dân đến chứng kiến quá trình trục vớt xác xe tăng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

