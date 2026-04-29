Phát hiện nhiều đạn pháo, súng ống khi trục vớt xác xe tăng ở biển Quy Nhơn

Chiều 29.4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức trục vớt xác xe tăng được phát hiện tại bãi biển Quy Nhơn.

Đầu giờ chiều, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ được triển khai đến hiện trường để làm nhiệm vụ. Trên đường Xuân Diệu, đông đảo người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi.

Tại hiện trường, đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, trực tiếp chỉ huy, quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia.

Lực lượng công binh sau đó được triển khai rà phá bom mìn khu vực xung quanh nhằm đảm bảo an toàn trước khi tiến hành các bước trục vớt tiếp theo.

Xác xe tăng nằm chôn sâu dưới lớp cát, cách bờ kè khoảng 20 m. Hai xe cẩu được bố trí trên đường Xuân Diệu, dùng cáp móc kéo, trong khi phía dưới, máy xúc đào cát xung quanh thân xe để lộ dần phần khung.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục quả đạn pháo cỡ 120 mm, cùng số lượng lớn đạn 12,7 mm, 14,5 mm và nhiều súng bộ binh

Theo ghi nhận, năm 2007, tỉnh Bình Định (cũ) từng trục vớt 2 xe tăng của quân đội Sài Gòn (trước 1975) tại khu vực trên. Các phương tiện này được xác định thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22, bị tiêu diệt khi tìm cách tháo chạy ra biển trong những ngày cuối của cuộc chiến.