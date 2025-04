Phát hiện nhiều hài cốt ở Nghệ An: Có 18 hộp sọ và xương người trong núi

Chiều 24.4, một lãnh đạo H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ phát hiện nhiều xương chi và hộp sọ người tại hang núi đá ở xã Nghĩa Thành, H.Nghĩa Đàn, bước đầu cơ quan chức năng phát hiện có 18 hộp sọ và nhiều đoạn xương.



Hiện, các cơ quan cơ quan chức năng vẫn đang xác minh và điều tra, nên chưa xác định được chính xác số lượng hài cốt trong hang.

Hang núi đá, nơi phát hiện nhiều bộ hài cốt ẢNH: NDCC

Núi đá phát hiện nhiều bộ hài cốt này nằm giữa cánh đồng, cách tuyến QL48 và khu dân cư khoảng 1 km.

Một người dân địa phương cho hay, núi có hang khá rộng và nhiều hang nhỏ. Khu vực này trước đây trẻ em và người dân vẫn thường ghé chơi. Cách đây khoảng 10 năm, lực lượng chức năng tổ chức thi hành án tử hình một tội phạm nên sau đó người dân ít lui tới khu vực này.

Việc phát hiện nhiều hài cốt người ở núi đá này khiến người dân địa phương bất ngờ và đưa ra nhiều đồn đoán.

Hài cốt được phát hiện tại hang núi đá ẢNH: CTV

Trong khi đó, nhận định ban đầu về nguồn gốc các bộ hài cốt này, ông Hồ Mạnh Hà, Phó phòng Quản lý di sản (Văn VH-TT-DL Nghệ An), cho biết căn cứ địa hình địa mạo và đặc điểm hang động, một số hiện vật như vỏ ốc, đồ gốm vỡ tại một số điểm trong hang, có khả năng đây là địa bàn cư trú của người xưa.

Tuy nhiên, để biết được chính xác đặc điểm, niên đại của các di cốt và hiện vật nói trên cần tiến hành lấy mẫu vật để xác định niên đại bằng phương pháp đồng vị Carrbon - C14 và tham vấn các chuyên gia khảo cổ học.

Núi đá, nơi phát hiện nhiều bộ hài cốt ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 23.4, một nhóm người khi vào hang đá ở núi đá tại xã Nghĩa Thành đào bới tìm cổ vật thì phát hiện nhiều hộp sọ và xương người nên trình báo Công an xã Nghĩa Thành.

Sau đó, công an đã nhanh có mặt tại hiện trường để kiểm tra, bảo vệ, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ.