Phát hiện nhóm dán quảng cáo trái phép bôi bẩn phố phườngTP.HCM giá 28.000 đồng/100 tờ

Ngày 15.6, Công an TP.HCM cho biết, tại H.Hóc Môn, lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang 2 người có hành vi dán sản phẩm quảng cáo trái phép trên cột điện, trụ đèn thuộc tuyến đường Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp.



Công an P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức làm việc với người vi phạm dán sản phẩm quảng cáo trái phép THANH TUYỀN

Người vi phạm dán sản phẩm quảng cáo trái phép khai, việc dán quảng cáo được thực hiện theo "hợp đồng" từ số điện thoại người lạ hiển thị trên trang muaban.net.

Các tờ rơi quảng cáo được ship đến và chỉ cần thực hiện dán hết số lượng tờ rơi quảng cáo đó trên cột điện ở các tuyến đường, chụp lại hình ảnh gửi qua Zalo người thuê dán, thì sẽ được trả phí 28.000 đồng/100 tờ.

Công an xã đã lập hồ sơ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính, bắt các đối tượng xoá gỡ các quảng cáo trái phép đã dán và cam kết không tái phạm.

Công an thu giữ tang vật THANH TUYỀN

Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, Công an P.Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức) phát hiện nhóm 5 người đang cư trú tại nhà trọ 568/58 Lê Văn Việt, khu phố Mỹ Thành (P.Long Thạnh Mỹ) có hành vi dán trái phép tờ rơi quảng cáo về hoạt động cho vay tín dụng đen.

Cụ thể, lúc 14 giờ 30 ngày 13.6, Công an P.Long Thạnh Mỹ phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Thủ Đức) kiểm tra đột xuất và mời 5 người về trụ sở công an để xác minh làm rõ cùng tang vật gồm: 2 thùng giấy loại A4 nội dung "HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 0362.470.109", keo dán, cây lăn và các dụng cụ khác để dán trái phép tờ rơi quảng cáo.

Người vi phạm khai việc dán quảng cáo được thực hiện theo "hợp đồng" với người lạ từ số điện thoại hiển thị trên trang muaban.net THANH TUYỀN

Công an TP.HCM cho biết, sau 1 tháng triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, phát hiện, truy xét các đối tượng hoạt động cho vay tín dụng đen, lực lượng công an đã tổ chức 214 lượt ra quân tháo dỡ, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Công an TP.HCM đã phối hợp các cơ quan chức năng xử lý hành chính 43 trường hợp dán quảng cáo trái phép. Đặc biệt, từ thông tin trên tờ rơi quảng cáo, công an các địa phương đã rà soát, lên danh sách 367 số điện thoại liên quan cho vay tài chính với gần 50 trường hợp nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen để xác minh và đã khởi tố 6 vụ án/32 bị can.