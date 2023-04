Phát hiện quả bom nặng hơn 500 kg dưới sông Đuống

Trưa 30.4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đang phối hợp với lực lượng quân đội xử lý quả bom cỡ lớn, được phát hiện dưới sông Đuống.

Trước đó, Công an P.Giang Biên (Q.Long Biên, Hà Nội) nhận tin báo của người dân sống trên địa bàn về việc phát hiện một quả bom dưới sông Đuống, thuộc địa phận Tổ 2, P.Giang Biên. Quả bom nằm gần Trạm bơm Tình Quang, cách bờ khoảng 50 m.

Lực lượng chức năng trục vớt quả bom, đưa về điểm xử lý CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp nhận tin báo, Công an P.Biên Giang đã báo cáo Công an Q.Long Biên, đồng thời có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an Q.Long Biên và lực lượng quân đội lên phương án trục vớt quả bom, đưa về địa điểm xử lý.

Theo Công an TP.Hà Nội, quả bom nằm cách mặt nước khoảng 10 m, đã được trục vớt và đưa về điểm xử lý, hủy nổ. Cơ quan chức năng cho biết, quả bom dài hơn 2 m, đường kính khoảng 40 - 45 cm và nặng hơn 500 kg.

Đây không phải lần đầu phát hiện bom "khủng" trên sông Đuống. Trước đó, ngày 8.4.2012, người dân cũng phát hiện quả bom có chiều dài 1,6 m, đường kính 75 cm và nặng hơn 250 kg dưới sông Đuống, đoạn thuộc địa phận Tổ 38 (P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên). Lực lượng chức năng xác định quả bom này được máy bay Mỹ thả xuống khoảng năm 1972.