Phát hiện sinh vật biển ‘bất tử’ có năng lực ‘du hành thời gian’

Hình ảnh của một cá thể sứa lược ảnh: PNAS

Sinh vật biển được nhắc đến chính là sứa lược, loài dường như nắm được bí quyết của sự bất tử.

Có tên khoa học là Mnemiopsis leidyi, loài này có thể đánh bại tuổi tác bằng cách chuyển hóa từ hình dạng trưởng thành về trạng thái ấu trùng, từ đó quay ngược thời gian của chu kỳ sống theo cách thức các nhà khoa học chưa từng biết đến.

Tiến sĩ Joan J. Soto-Angel của Đại học Bergen (Na Uy) đã phát hiện năng lực trên một cách tình cờ. Trong lúc quan sát loài sứa lược, ông nhận thấy một cá thể trưởng thành đột nhiên biến mất trong bể chứa phòng thí nghiệm. Cùng lúc, một cá thể khác xuất hiện dưới dạng như ấu trùng.

Ngạc nhiên trước điều diễn ra, ông Soto-Angel và đồng nghiệp là tiến sĩ Pawel Burkhardt bắt đầu thử nghiệm giả thuyết cho rằng ấu trùng trên chính là cá thể trưởng thành đã biến mất, và sinh vật chỉ đơn giản trải qua một giai đoạn mới của chu kỳ sống, theo báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences.

Thông qua việc lặp lại các cuộc thí nghiệm, họ quan sát được rằng khi phải đối mặt với sự đói kém hoặc áp lực vật lý, sứa lược có thể đảo ngược từ hình dạng trưởng thành về thời kỳ còn ấu trùng.

Quá trình này được mô tả như một dạng "du hành thời gian", khi mà một sinh vật có thể vặn ngược đồng hồ sinh học và lấy lại những đặc điểm của tuổi trẻ.

Phát hiện trên không những mở ra những khả năng mới cho tương lai của y học tái tạo, mà còn đặt ra những câu hỏi thú vị: Liệu một ngày nào loài người có thể khai thác các cơ chế sinh học tương tự hay không?

Các nhà khoa học cho rằng có thể tìm hiểu những khả năng liên quan đến năng lực này ở sứa lược và nghiên cứu hướng ứng dụng cho người.