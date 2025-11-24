Phát hiện sói biết dùng công cụ kiếm ăn?

Hành vi được phát hiện ở vùng xa xôi của tỉnh British Columbia (miền tây Canada) cho thấy con sói thực hiện nhiều bước để lấy một cái bẫy cua từ vùng nước sâu, khiến các nhà nghiên cứu hành vi tin rằng đây là "lần đầu tiên sói hoang dã sử dụng công cụ tiềm năng".

"Tôi không thể tin vào mắt mình khi chúng tôi mở camera ra", ông Kyle Artelle, một nhà sinh vật học môi trường tại Đại học bang New York, thốt lên như vậy.

Khám phá này đến một cách tình cờ, trong lúc các nhà nghiên cứu tìm hiểu xem ai đã phá các bẫy cua được đặt ở vùng nước sâu để diệt trừ loài cua xanh châu Âu gây hại. Ban đầu, họ cho rằng thủ phạm là một loài săn mồi biển.

Camera ghi lại hình ảnh sói hoang sử dụng công cụ kiếm ăn ẢNH: KYLE ARTELLE

Họ đã lắp đặt camera vào tháng 5.2024 và nhanh chóng giải quyết được bí ẩn. Một con sói cái đã được ghi hình đang bơi ra và kéo phao gắn vào bẫy vào bờ. Sau đó, nó kéo dây buộc vào bẫy. Khi bẫy đã ở trên bờ, nó đã nhai thủng lưới để ăn mồi nhử bên trong.

Máy quay sau đó cũng ghi nhận một con sói biển thứ hai kéo bẫy cua lên theo cách tương tự vào đầu năm nay, khiến các nhà nghiên cứu tin rằng những con sói khác trong đàn địa phương có thể đã học hỏi lẫn nhau. Sói biển là một phân loài của sói xám nổi tiếng với chế độ ăn dựa vào biển.

Về cách thức hành vi này bắt đầu, ông Artelle cho biết các nhà nghiên cứu chỉ có thể suy đoán. Ông nêu ra hai khả năng: hoặc là chúng bắt đầu với những cái bẫy lộ thiên khi thủy triều xuống, hoặc là một quá trình học tập dần dần từ bẫy trên bờ đến bẫy chìm một phần, rồi liên kết dây với bẫy và phao với dây.

Giáo sư Marc Bekoff, Đại học Colorado Boulder, người không tham gia nghiên cứu, nhận định đây là một bài báo thú vị, chỉ ra tính đột phá tương tự nghiên cứu về việc sử dụng công cụ ở các loài động vật có vú khác như tinh tinh. Ông nói phát hiện này củng cố thêm "nhận định rằng sói vô cùng thông minh [và] cực kỳ thích nghi".