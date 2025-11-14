Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phát hiện sớm đột quỵ cùng BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long

Hoàng Hồng Xuân
14/11/2025 10:59 GMT+7

BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long (TP.Cần Thơ) vừa đưa vào vận hành hai hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại: Máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero và máy chụp cắt lớp vi tính MSCT 256 lát cắt Revolution ES.

Theo TS-BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc y khoa, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, việc đầu tư hai hệ thống này nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và giúp người dân miền Tây tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Trước đó, bệnh viện đã đưa vào hoạt động hệ thống DSA hai bình diện, hỗ trợ can thiệp tim mạch và mạch máu não hiệu quả.

Phát hiện sớm đột quỵ cùng BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long - Ảnh 1.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla cho phép tái tạo hình ảnh rõ nét, phát hiện sớm các tổn thương nhỏ trong não, tủy sống, tim mạch, cơ xương khớp và ung thư. Công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp tăng tốc độ chụp, giảm nhiễu, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán thần kinh và tầm soát đột quỵ.

Trong khi đó, MSCT 256 lát cắt có thể chụp toàn thân chỉ trong vài giây, khảo sát chi tiết cấu trúc mạch vành, phổi, gan, xương khớp, tạng, đồng thời giảm liều tia X và thời gian chờ đợi cho người bệnh. Công cụ hiệu quả này giúp phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch, tắc nghẽn mạch máu hay khối u.

Nhân dịp đưa hai hệ thống mới vào vận hành, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long triển khai ưu đãi giảm từ 300.000 - 1.500.000 đồng cho khách hàng đăng ký dịch vụ chụp MRI hoặc MSCT. Người dân có nhu cầu (liên hệ 02923.917355) để được tư vấn và đặt lịch.

