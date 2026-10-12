Phát hiện tài xế dương tính với ma túy trên cao tốc

Ngày 12.10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết đang phối hợp xác minh, xử lý trường hợp tài xế ô tô có kết quả kiểm tra nhanh dương tính với chất ma túy khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Lực lượng chức năng kiểm tra ô tô biển số 65A-420.XX ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 10.10, tại vị trí gần trạm thu phí cao tốc, đoạn qua xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 dừng kiểm tra ô tô biển số 65A-420.XX.

Người điều khiển phương tiện được xác định là V.H.Đ (33 tuổi, ngụ phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ). Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện người này dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 phối hợp Công an xã Thanh Hưng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng theo đơn vị này, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc. Trong đó, 1 vụ được chuyển cơ quan chức năng khởi tố, 2 vụ bị xử phạt vi phạm hành chính. Các trường hợp bị xử phạt đã được đưa vào diện quản lý và thực hiện cai nghiện theo quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, phát hiện tài xế sử dụng ma túy khi lái xe được xem là giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, nơi phương tiện di chuyển với tốc độ cao.