Phát hiện tàu cá chở hơn 31.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Đình Thắng
06/05/2026 17:41 GMT+7

Một tàu cá chở hơn 31.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng biên phòng Cà Mau phát hiện, bắt giữ khi đang hoạt động cách đảo Hòn Khoai khoảng 10 hải lý.

Chiều 6.5, Hải đội biên phòng 1, Bộ đội biên phòng Cà Mau xác nhận đang hoàn tất hồ sơ xử lý một tàu cá vận chuyển hơn 31.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, bị phát hiện khi đang hoạt động trên vùng biển Tây Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 5.5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên biển, tổ công tác Hải đội biên phòng 1 phát hiện tàu cá số hiệu TG 91467- TS có dấu hiệu nghi vấn tại khu vực cách đảo Hòn Khoai khoảng 10 hải lý về hướng Tây.

Một tàu cá chở hơn 31.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng biên phòng Cà Mau bắt giữ

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tàu do ông Trương Văn Út (47 tuổi, ở ấp Vĩnh Quế, xã An Bình, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên. Khu vực phía trước mũi tàu có 2 hầm chứa chất lỏng màu vàng nhạt, mùi đặc trưng của dầu DO.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Út khai nhận tổng khối lượng dầu trên tàu hơn 31.200 lít, được mua từ một tàu không rõ lai lịch trên biển để bán lại cho các tàu cá khác kiếm lời. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu này.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, đưa phương tiện cùng toàn bộ tang vật về Hải đội biên phòng 1 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Bộ đội biên phòng Cà Mau, thời gian gần đây, tình trạng mua bán, sang chiết nhiên liệu, đặc biệt là dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển còn diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định trên vùng biển Tây Nam.


Kiên Giang: Phát hiện tàu cá chở khoảng 100.000 lít dầu DO trái phép

Một tàu cá vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam bị lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ.

