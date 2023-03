Phát hiện thêm hơn 1 tấn mèo đông lạnh tại cơ sở từng trữ 4 tấn mèo

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 15.3 phối hợp Công an H.Lai Vung cùng Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Đồng Tháp tổ chức kiểm tra hộ kinh doanh tại ấp Hòa Thành, xã Hòa Long, H.Lai Vung do N.H.Q. (39 tuổi, ngụ Hải Dương) làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện trong kho lạnh của cơ sở chứa 1,1 tấn mèo đông lạnh và 190 con mèo còn sống không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở phát hiện 190 con mèo còn sống đang được nhốt CTV

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, không có giấy đủ điều kiện kho lạnh bảo quản động vật tươi sống.

Đại diện hộ kinh doanh khai nhận, số mèo trên được thu gom ở các tỉnh miền Tây. Mèo còn sống sẽ được chở lên TP.HCM bán lại, còn mèo ở kho lạnh chở ra miền Bắc để nấu cao.

Đoàn kiểm tra lập biên bản bàn giao 1,1 tấn mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc cho Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Đồng Tháp tiêu hủy theo quy định; đồng thời giao 190 mèo cho chủ cơ sở theo dõi tình trạng sức khỏe để liên hệ cơ quan thú y địa phương tiêm phòng dịch.

Trong kho của cơ sở có 1,1 tấn mèo đông lạnh CTV

Trước đó, ngày 16.2, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, phát hiện cơ sở nêu trên của ông Q. chứa 4 tấn mèo đông lạnh đã giết mổ, làm sạch và 480 con mèo còn sống. Đến ngày 20.2, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với ông Q. về hành vi thu gom động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y, kho lạnh bảo quản sản phẩm tươi sống không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y. Đến nay, cơ sở này tiếp tục vi phạm.



Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang lập hồ sơ xử lý cơ sở thu gom mèo đông lạnh và mèo còn sống trên để xử lý theo quy định.