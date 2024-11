Phát hiện thi thể cạnh trung tâm dạy lái xe

Ngày 6.11, UBND xã Đăk Cấm (TP.Kon Tum, Kon Tum) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể đang phân hủy.

Cụ thể, chiều 5.11, ông N.T bán quán nước giải khát tại trung tâm dạy lái xe của Công ty CP vận tải ô tô Kon Tum (ở thôn 5, xã Đăk Cấm), phát hiện thi thể nam giới ở vườn cao su sát bên hàng rào trung tâm. Ngay sau đó, người này trình báo cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy cạnh tường rào trung tâm dạy lái xe ẢNH: TRIỆU THANH

Nhận được tin báo, Công an TP.Kon Tum cử lực lượng đến hiện trường điều tra làm rõ. Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định người tử vong là ông H.V.T (45 tuổi, ở thôn 4, xã Tân Cảnh, H.Đăk Tô, Kon Tum). Qua điều tra sơ bộ, cơ quan công an không phát hiện dấu hiệu thi thể bị tác động ngoại lực. Có thể nạn nhân tử vong do bệnh lý.

Cơ quan công an đã thông báo cho người nhà đến hiện trường nhận diện nạn nhân.

Theo gia đình, ngày 24.10, ông T. cùng người thân đến khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Kon Tum. Sau đó, ông T. mất tích, gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội nhưng không tìm thấy.

Hiện gia đình đã đưa nạn nhân về nhà để tổ chức mai táng.