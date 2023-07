Phát hiện thi thể khi đi nhặt bóng chuyền

Ngày 11.7, chính quyền xã Cự Nẫm (H.Bố Trạch, Quảng Bình) cho hay đã bàn giao thi thể 1 nam thanh niên cho gia đình. Thi thể được xác định là anh N.V.C (24 tuổi, trú thôn Sen Nẫm, xã Cự Nẫm, H.Bố Trạch, Quảng Bình).

Thân nhân đã tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương cho anh N.V.C.

Trước đó, chiều tối 10.7, trong lúc đánh bóng chuyền và quả bóng văng ra xa, người dân thôn Tân Nẫm đi nhặt thì phát hiện thi thể nam giới trong bụi cây bên tỉnh lộ 561. Người dân báo vụ việc với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Cự Nẫm vào cuộc xác minh sự việc và báo cáo Công an H.Bố Trạch, Công an tỉnh Quảng Bình để làm các thủ tục liên quan, đồng thời tìm tung tích nạn nhân.

Thi thể nạn nhân sau đó được xác định là anh N.V.C. Theo người nhà nạn nhân, anh C. mượn xe máy của bạn cùng thôn đi chơi vào tối 7.7 không thấy về.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, anh C. điều khiển xe máy lao xuống bụi cây bên đường, rồi tử vong sau đó.