Phát hiện thi thể nam giới nổi gần bè cá trên sông Tiền

Ngày 14.7, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đội nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp Công an H.Long Hồ điều tra nguyên nhân và truy tìm nhân thân của thi thể nam giới được phát hiện cạnh bè cá trên sông Tiền.

Khu vực bè cá phát hiện thi thể NAM LONG

Theo đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân hốt hoảng phát hiện một thi thể nổi trên sông Tiền, cạnh một bè nuôi cá (thuộc thủy phận An Long, xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long) nên trình báo công an địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Long Hồ phối hợp các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đến hiện trường đưa thi thể vào bờ khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, thi thể được xác định là nam giới, đã tử vong nhiều ngày, mặc quần jeans dài màu xanh, áo đen dài tay...

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ và tìm nhân thân của người tử vong nói trên.