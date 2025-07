Phát hiện thi thể nam giới trên sông Long Hồ

Ngày 24.7, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ quan này đang truy tìm tung tích, điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Long Hồ.

Trước đó, lúc 6 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Long Hồ (Vĩnh Long) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trôi trên sông Long Hồ, đoạn gần cầu Ngã Tư (thuộc khóm Phú An, xã Long Hồ, Vĩnh Long - trước đây là khóm Phú An, TT.Long Hồ, H.Long Hồ, Vĩnh Long).

Thi thể nam giới trên sông Long Hồ ẢNH: NAM LONG

Lực lượng Công an xã Long Hồ đến hiện trường, phối hợp người dân kéo thi thể vào bờ. Qua xác định ban đầu, thi thể là nam giới, đang trong tình trạng trương phình, phân hủy.

Công an xã Long Hồ đã báo cáo lên Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong... Hiện tại, vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.