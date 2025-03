Phát hiện thi thể nam sinh trôi trên kênh ở Cà Mau

Ngày 31.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.8 và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ thi thể nam sinh lớp 10 trôi trên kênh, nghi tử vong do ngạt nước.

Thi thể nam sinh được đưa lên bờ ẢNH; CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam giới trôi trên kênh Cống Bà Cai, thuộc P.8, TP.Cà Mau liền trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin báo, Công an P.8 có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là em N.N.K.N (16 tuổi, ngụ ấp Mương Điều A, xã Tạ An Khương, H.Đầm Dơi), học sinh lớp 10A15 Trường THCS - THPT Hồ Thị Kỷ. N. ở trọ cùng phòng với anh họ tại một nhà trọ thuộc khóm 3, P.6, TP.Cà Mau.

Theo người anh họ, thời gian gần đây, N. có dấu hiệu buồn do bị gia đình la mắng về kết quả học tập giảm sút. Khoảng 20 giờ 30 ngày 30.3, khi người anh họ đi vắng, N. rời khỏi phòng trọ. Đến sáng hôm sau, thi thể em N. được phát hiện nổi trên kênh.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, vùng đầu không thương tích, 2 lỗ tai không có máu. Trên vùng lưng, mông, chi dưới có vết rách da... Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt nước.

Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.8 và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh.