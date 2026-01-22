Phát hiện tranh hang động cổ nhất thế giới

Các dấu tay màu nâu nhạt được các nhà khoa học Indonesia và Úc phát hiện trên đảo Sulawesi. Chúng được tạo ra bằng cách thổi chất màu lên bàn tay đặt sát vách đá, để lại đường viền rõ nét. Một số đầu ngón tay còn được cố ý chỉnh sửa để trông nhọn hơn, theo AP ngày 22.1.

Hình ảnh cho thấy dấu tay với đầu ngón tay được mài nhọn ở vùng Maros thuộc Sulawesi, Indonesia ẢNH: AP

Để xác định niên đại, nhóm nghiên cứu phân tích lớp vỏ khoáng chất hình thành trên bề mặt tranh. Kết quả cho thấy đây là những hình vẽ cổ nhất từng được tìm thấy trên vách hang động.

Nhà cổ nhân học độc lập Genevieve von Petzinger nhận xét phát hiện này "hoàn toàn phù hợp" với những giả thuyết trước đây về sự khởi đầu rất sớm của nghệ thuật tiền sử.

Indonesia vốn nổi tiếng là nơi lưu giữ nhiều tranh hang động cổ xưa. Trước đó, các nhà khoa học từng phát hiện những dấu khắc trên đá ở Nam Phi có niên đại khoảng 73.000 năm, nhưng đây là lần đầu tiên xác định được tranh vẽ trên vách hang có tuổi đời gần 68.000 năm.

Tác giả chính Maxime Aubert (tại Đại học Griffith, Úc), người công bố nghiên cứu trên tạp chí Nature ngày 21.1, cho biết các dấu tay này cho thấy một truyền thống nghệ thuật phức tạp và có thể là tập quán văn hóa chung của cộng đồng cổ đại trong khu vực.

Hiện vẫn chưa rõ chủ nhân của những dấu tay là ai. Chúng có thể thuộc về người Denisovan từng sinh sống tại đây, hoặc về những người hiện đại rời châu Phi và di cư qua Trung Đông tới Úc trong giai đoạn này. Các chi tiết tinh xảo, đặc biệt ở đầu ngón tay, cho thấy đây chắc chắn là bàn tay con người.

Bí ẩn mảnh thạch anh trong bộ hài cốt 12.000 năm tuổi ở Ninh Bình

Trong cùng khu vực, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những hình vẽ người, chim và động vật có niên đại trẻ hơn nhiều, khoảng 4.000 năm.

Theo ông Aubert, nhiều khả năng vẫn còn những tác phẩm cổ xưa hơn đang chờ được phát hiện trên các đảo lân cận. "Phát hiện này không phải là điểm kết thúc, mà là lời mời gọi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm", ông nói.