Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Phát hiện tranh hang động cổ nhất thế giới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/01/2026 09:04 GMT+7

Những dấu tay trên vách hang động ở một khu vực hầu như chưa được khám phá tại Indonesia có thể là tác phẩm nghệ thuật trên đá cổ nhất từng được ghi nhận, với niên đại ít nhất 67.800 năm.

Các dấu tay màu nâu nhạt được các nhà khoa học Indonesia và Úc phát hiện trên đảo Sulawesi. Chúng được tạo ra bằng cách thổi chất màu lên bàn tay đặt sát vách đá, để lại đường viền rõ nét. Một số đầu ngón tay còn được cố ý chỉnh sửa để trông nhọn hơn, theo AP ngày 22.1.

- Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy dấu tay với đầu ngón tay được mài nhọn ở vùng Maros thuộc Sulawesi, Indonesia

ẢNH: AP

Để xác định niên đại, nhóm nghiên cứu phân tích lớp vỏ khoáng chất hình thành trên bề mặt tranh. Kết quả cho thấy đây là những hình vẽ cổ nhất từng được tìm thấy trên vách hang động.

Nhà cổ nhân học độc lập Genevieve von Petzinger nhận xét phát hiện này "hoàn toàn phù hợp" với những giả thuyết trước đây về sự khởi đầu rất sớm của nghệ thuật tiền sử.

Indonesia vốn nổi tiếng là nơi lưu giữ nhiều tranh hang động cổ xưa. Trước đó, các nhà khoa học từng phát hiện những dấu khắc trên đá ở Nam Phi có niên đại khoảng 73.000 năm, nhưng đây là lần đầu tiên xác định được tranh vẽ trên vách hang có tuổi đời gần 68.000 năm.

Tác giả chính Maxime Aubert (tại Đại học Griffith, Úc), người công bố nghiên cứu trên tạp chí Nature ngày 21.1, cho biết các dấu tay này cho thấy một truyền thống nghệ thuật phức tạp và có thể là tập quán văn hóa chung của cộng đồng cổ đại trong khu vực.

Hiện vẫn chưa rõ chủ nhân của những dấu tay là ai. Chúng có thể thuộc về người Denisovan từng sinh sống tại đây, hoặc về những người hiện đại rời châu Phi và di cư qua Trung Đông tới Úc trong giai đoạn này. Các chi tiết tinh xảo, đặc biệt ở đầu ngón tay, cho thấy đây chắc chắn là bàn tay con người.

Bí ẩn mảnh thạch anh trong bộ hài cốt 12.000 năm tuổi ở Ninh Bình

Trong cùng khu vực, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những hình vẽ người, chim và động vật có niên đại trẻ hơn nhiều, khoảng 4.000 năm.

Theo ông Aubert, nhiều khả năng vẫn còn những tác phẩm cổ xưa hơn đang chờ được phát hiện trên các đảo lân cận. "Phát hiện này không phải là điểm kết thúc, mà là lời mời gọi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm", ông nói.

Tin liên quan

Tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra không được cấp bản quyền

Tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra không được cấp bản quyền

Tờ The Jerusalem Post đưa tin một thẩm phán liên bang ở Mỹ đã ra phán quyết rằng các tác phẩm nghệ thuật do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra không thể được bảo vệ bằng bản quyền.

Đấu giá “tác phẩm nghệ thuật” của Hitler

Phát hiện những tảng đá cổ nhất thế giới?

Khám phá thêm chủ đề

Indonesia tranh hang động Sulawesi Maxime Aubert
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận