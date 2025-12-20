Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện ung thư cổ tử cung ‘siêu tốc’ tại Việt Nam, chỉ 5 phút

Duy Tính
Duy Tính
20/12/2025 15:22 GMT+7

Nếu các phương pháp xét nghiệm truyền thống trong tầm soát ung thư cổ tử cung mất từ 2 - 3 tuần chờ kết quả, thì phương pháp mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ mất khoảng 5 phút, chi phí thấp hơn.

Thông tin trên được bác sĩ Huỳnh Thụy Thảo Quyên, Phó trưởng khoa Khám bệnh A, Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM, chia sẻ tại Hội thảo ứng dụng phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo (CeriCARE AI) trong thực hành lâm sàng, ngày 20.12.

Nguy cơ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ Việt Nam

Theo bác sĩ Quyên, ung thư cổ tử cung chiếm khoảng 12% các loại ung thư ở phụ nữ. Trên thế giới, mỗi năm có khoảng 615.000 ca mắc mới và 348.000 ca tử vong.

Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung đứng thứ hai ở phụ nữ, sau ung thư vú, với khoảng 6.200 ca mắc mới và 2.500 ca tử vong mỗi năm. Tỷ lệ nguy cơ mắc bệnh ở nữ giới tại Hà Nội cao hơn TP.HCM: cứ 125 phụ nữ ở Hà Nội thì có 1 người có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung trước 25 tuổi, trong khi tại TP.HCM là 1/135.

Phát hiện ung thư cổ tử cung ‘siêu tốc’ tại Việt Nam, chỉ 5 phút- Ảnh 1.

Hệ thống xét nghiệm tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

AI hỗ trợ tầm soát chính xác

Các phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung phổ biến gồm: xét nghiệm Pap smear, xét nghiệm HPV và soi cổ tử cung. Hiện Bộ Y tế đã cho phép ứng dụng AI trong tầm soát bệnh này.

AI tầm soát ung thư cổ tử cung của Hàn Quốc đã có 7 triệu dữ liệu được tích lũy và đã xuất khẩu qua khoảng 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cơ sở y tế ở TP.HCM và một số địa phương khác cũng đã sử dụng AI này.

Theo bác sĩ Quyên, nhiều nghiên cứu cho thấy độ chính xác của AI tương đương xét nghiệm Pap smear (phết mỏng cổ tử cung), đồng thời giúp giảm yếu tố chủ quan của nhân viên y tế. Trong tương lai, AI kết hợp xét nghiệm HPV sẽ giúp nâng cao hơn nữa độ chính xác.

Tuy nhiên, AI không thay thế bác sĩ mà đóng vai trò hỗ trợ sàng lọc ban đầu. Khi AI phát hiện tổn thương rõ ràng, bệnh nhân sẽ được chỉ định các xét nghiệm chuyên sâu như soi cổ tử cung để chẩn đoán xác định.

Phát hiện ung thư cổ tử cung ‘siêu tốc’ tại Việt Nam, chỉ 5 phút- Ảnh 2.

Thiết bị ghi hình cổ tử cung để đưa vào phần mềm AI phân tích

ẢNH: BV

Nhanh hơn, rẻ hơn, dễ tiếp cận

Chi phí tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI tại Bệnh viện Hùng Vương hiện khoảng 320.000 đồng, thấp hơn nhiều so với Pap smear (650.000 đồng) và chỉ bằng khoảng 1/3 chi phí xét nghiệm HPV.

Bác sĩ Quyên thông tin, ưu điểm nổi bật của AI là thời gian trả kết quả nhanh, chỉ trong 5 phút, giúp bác sĩ sớm lên kế hoạch theo dõi, điều trị, giảm số lần bệnh nhân phải đi lại và tiết kiệm chi phí. Còn các phương pháp xét nghiệm truyền thống trong tầm soát ung thư cổ tử cung mất từ 2 - 3 tuần chờ kết quả.

Đặc biệt, phương pháp này có thể triển khai rộng rãi tại nhiều tuyến y tế, kể cả trạm y tế cơ sở, nếu có phần mềm, thiết bị và nhân lực được đào tạo.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương, việc ứng dụng AI sẽ góp phần tăng tỷ lệ sàng lọc ung thư cổ tử cung, kỳ vọng đến năm 2030 Việt Nam không còn ung thư cổ tử cung.

Ung thư cổ tử cung là gì?

TS-BS Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản Bệnh viện nhân dân Gia Định, cho biết ung thư cổ tử cung là ung thư ở phần cổ tử cung, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy 95% là ung thư tế bào gai (vẩy).

Nguyên nhân thường gặp nhất do nhiễm HPV dai dẳng, tiến triển qua các giai đoạn tiền ung thư trước khi tiến tới ung thư. Yếu tố nguy cơ ở người có nhiều bạn tình, miễn dịch kém và kinh tế thấp.

Phòng ngừa bằng việc chích vắc xin HPV (người từ 9 - 45 tuổi) và tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ (kể cả người đã tiêm ngừa).

Tin liên quan

Mỗi năm hơn 3.000 người tử vong vì ung thư cổ tử cung

Mỗi năm hơn 3.000 người tử vong vì ung thư cổ tử cung

Ngày 3.7, tại Nhà văn hóa Phụ nữ (TP.HCM) diễn ra buổi truyền thông cho phụ nữ, các bạn gái trẻ về căn bệnh ung thư cổ tử cung, do Hội Y học dự phòng VN tổ chức.

Khám phá thêm chủ đề

tầm soát ung thư cổ tử cung trí tuệ nhân tạo xét nghiệm ung thư cổ tử cung ung thư vú AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận