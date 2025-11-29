Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Phát hiện ung thư đại tràng nhờ nội soi AI tại Bệnh viện ĐHYK Phan Châu Trinh

Nguồn: Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh
29/11/2025 11:02 GMT+7

Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến của đường tiêu hóa dưới, thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Bệnh diễn tiến âm thầm, triệu chứng ban đầu không đặc hiệu nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với viêm đại tràng hay rối loạn tiêu hóa. Phát hiện sớm đóng vai trò quyết định trong việc cải thiện tiên lượng và giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Trường hợp được ghi nhận gần đây tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh là ví dụ cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống chẩn đoán hiện đại trong việc nhận diện tổn thương sớm và triển khai điều trị kịp thời.

Triệu chứng ban đầu mơ hồ nhưng phát hiện tổn thương nhờ máy nội soi tích hợp trí tuệ nhân tạo

Bệnh nhân nam, 69 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng hạ vị và đi cầu nhầy máu kéo dài. Theo bác sĩ tiếp nhận tại bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh, những triệu chứng này thường khiến người bệnh chủ quan vì dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa. Khám lâm sàng ghi nhận bụng mềm, ấn hạ vị đau nhẹ, không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Tuy nhiên, dựa trên bệnh sử kéo dài và yếu tố nguy cơ tuổi cao, bác sĩ chỉ định nội soi đại–trực tràng bằng hệ thống nội soi mới nhất của Fujifilm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Hình ảnh nội soi cho thấy tổn thương u sùi chiếm toàn bộ chu vi trực tràng, cách rìa hậu môn 15 cm, dễ chảy máu.

Phát hiện sớm ung thư đại tràng nhờ nội soi tại Bệnh viện ĐHYK Phan Châu Trinh - Ảnh 1.
Phát hiện sớm ung thư đại tràng nhờ nội soi tại Bệnh viện ĐHYK Phan Châu Trinh - Ảnh 2.

Công nghệ AI tích hợp trên hệ thống nội soi hỗ trợ phân tích hình ảnh theo thời gian thực, khoanh vùng nghi ngờ ác tính và giúp bác sĩ đánh giá bề mặt tổn thương rõ ràng hơn. Việc ứng dụng AI giúp giảm nguy cơ bỏ sót các tổn thương dù là nhỏ nhất và tăng độ chính xác trong chẩn đoán ngay từ thủ thuật đầu tiên

Máy chụp CT 256 lát ứng dụng AI - đánh giá tổn thương toàn diện, rút ngắn thời gian chẩn đoán

Song song với máy nội soi Fujifim VP-7000, bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh sử dụng hệ thống CT Scanner 256 lát tích hợp AI để đánh giá toàn bộ ổ bụng và mức độ xâm lấn. Kết quả cho thấy dày thành không đều đoạn sigma–trực tràng, hẹp lòng nhưng chưa xâm lấn mô xung quanh, giúp bác sĩ định hướng chiến lược điều trị phù hợp cho bệnh nhân - đó là chỉ định phẫu thuật nội soi triệt căn.

Hệ thống giải phẫu bệnh hiện đại – phân tích nhanh, giảm thời gian chờ đợi kết quả

Một điểm nổi bật khác trong ca bệnh là kết quả giải phẫu bệnh được trả nhanh nhờ hệ thống GPB hiện đại sử dụng máy đúc bệnh phẩm, kính hiển vi Carl Zeiss Primostar 3 tích hợp camera kỹ thuật số, máy sinh thiết cắt lạnh tích hợp công nghệ UV cùng hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch IHC và ISH, giúp hỗ trợ phân tích hình ảnh mô học, phân loại tế bào và mức độ nguy cơ.

Phẫu thuật nội soi: bước điều trị quan trọng mang lại kết quả tốt

Ba ngày sau nhập viện, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng cao – đại tràng sigma kèm nạo hạch. Theo ê kíp phẫu thuật, kỹ thuật này đòi hỏi sự chính xác, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ung thư học nhằm đảm bảo lấy trọn tổn thương và loại bỏ các hạch liên quan.

Nhờ ứng dụng phòng mổ nội soi hiện đại với hệ thống camera độ phân giải cao và các thiết bị hỗ trợ phẫu thuật tiên tiến, ca mổ diễn ra thuận lợi. Bệnh nhân hồi phục tốt, sớm vận động và ăn uống trở lại, sau đó xuất viện an toàn.

Trường hợp này cho thấy tầm quan trọng của việc chẩn đoán và can thiệp sớm, đặc biệt khi triệu chứng ban đầu không rõ ràng

Ý nghĩa của chẩn đoán sớm và vai trò của công nghệ trong thực hành lâm sàng

Theo bác sĩ tại Bệnh viện ĐHYK Phan Châu Trinh, đau bụng âm ỉ, rối loạn đại tiện hoặc đi cầu nhầy máu ở người lớn tuổi là dấu hiệu không nên xem nhẹ. Nội soi đại tràng vẫn là phương pháp quan trọng nhất để phát hiện sớm ung thư đại–trực tràng. Khi trang thiết bị được hỗ trợ bởi AI, việc phát hiện tổn thương càng chính xác hơn, đặc biệt ở các polyp nhỏ hoặc tổn thương khó quan sát.

Bệnh viện cho biết đã đồng bộ nhiều thiết bị hiện đại gồm hệ thống nội soi AI mới nhất của Fujifilm, CT Scanner 256 lát, máy MRI 1.5 Tesla đời mới, hệ thống giải phẫu bệnh hỗ trợ AI và phòng mổ nội soi tiêu chuẩn. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa quy trình chẩn đoán – điều trị, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả lâm sàng.

Ths-BS Nguyễn Đức Quang chia sẻ, người trên 50 tuổi hoặc những người có triệu chứng kéo dài nên nội soi đại tràng định kỳ để phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn đầu. Trường hợp được ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh là ví dụ cho thấy việc thăm khám sớm, kết hợp với công nghệ hiện đại, có thể giúp người bệnh tránh được những biến chứng nghiêm trọng và tăng cơ hội điều trị thành công.

