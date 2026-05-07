Phát hiện virus corona mới ở Thái Lan có khả năng lây sang người

Văn Khoa
07/05/2026 11:07 GMT+7

Một nhóm nhà khoa học Nhật Bản và Thái Lan thông báo một loại virus corona mới có liên quan đến loại gây ra đại dịch Covid-19 đã được phát hiện ở Thái Lan, và nó có khả năng lây nhiễm sang người.

Một nhóm nghiên cứu do nhà virus học Kei Sato thuộc Đại học Tokyo dẫn đầu, cùng với các nhà nghiên cứu tại Đại học Chulalongkorn của Thái Lan, đã phát hiện ra loại virus corona mới nói trên.

Phát hiện loại virus corona mới ở Thái Lan có khả năng lây sang người - Ảnh 1.

Một hành khách mặc đồ bảo hộ trong đại dịch Covid-19 vào năm 2022

Ảnh: Reuters

Phát hiện mới, được công bố trên tạp chí Cell, có thể giúp phòng ngừa các đợt bùng phát dịch bệnh trong tương lai như đại dịch Covid-19.

Những nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra nhiều loại virus có thông tin di truyền tương tự như SARS-CoV-2, virus gây ra Covid-19, ở dơi hoang dã sống ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, không giống như SARS-CoV-2, những virus này không bám vào protein trên bề mặt tế bào người, khiến chúng khó có khả năng lây nhiễm sang người.

Nhưng giờ đây, khi lấy mẫu virus ở dơi tại Thái Lan, nhóm nhà nghiên cứu đã xác định được một loại virus chưa từng được biết đến trước đây có khả năng liên kết với protein trong tế bào người.

Tất cả các loại vắc xin và phương pháp điều trị Covid-19 hiện có đều được chứng minh là có hiệu quả chống lại virus mới trong những cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu cho thấy virus mới có khả năng nhân lên thấp hơn, khiến nó ít gây bệnh hơn so với SARS-CoV-2.


Các phân tích di truyền và địa lý cho thấy một loại virus có khả năng lây nhiễm sang người có thể đã đột biến trong quá trình lây lan rộng rãi khắp bán đảo Đông Dương, trong đó có Thái Lan, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều loại virus khác nhau.

Giáo sư Sato đã thành lập nhóm nghiên cứu cùng với các nhà nghiên cứu khác ở Nhật Bản để ứng phó với đại dịch Covid-19 và tạo ra một hệ thống nghiên cứu nhanh chóng về virus. Những phát hiện mới nói trên là kết quả của những nỗ lực đó đang được mở rộng sang các khu vực khác của châu Á, theo Nikkei Asia.

