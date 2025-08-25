Phát hiện vườn cần sa giữa công viên quốc gia ở California

Trong một tuyên bố gần đây, giới chức bang California cho biết lực lượng kiểm lâm và đặc vụ liên bang đã hủy bỏ hơn 2.300 cây cần sa, khoảng 900 kg rác cùng thiết bị khỏi Công viên quốc gia Sequoia. Công tác dọn dẹp có sự tham gia của cả đội ngũ nhân viên dưới mặt đất và cả hoạt động vận chuyển bằng trực thăng, theo nhật báo San Francisco Chronicle ngày 24.8.

Một nhân viên kiểm lâm kiểm tra địa điểm trồng cần sa bất hợp pháp tại Công viên quốc gia Sequoia, bang California (Mỹ) ẢNH: Cơ quan công viên quốc gia Mỹ

Cơ quan công viên quốc gia Mỹ đã phát hiện vườn cần sa được trồng trái phép giữa khu vực hoang vắng của vườn quốc gia từ năm 2024, nhưng lúc đó chưa thể can thiệp do có nhiều hóa chất độc hại trong khu vực.

Trong chiến dịch mới nhất hôm 21.8, các quan chức cho biết trong số những phát hiện đáng lo ngại nhất là khoảng 4 lít methamidophos - một loại thuốc trừ sâu độc hại bị cấm ở Mỹ từ năm 2009. Ngoài ra, một khẩu súng lục bán tự động cũng được tìm thấy tại địa điểm này. Hiện giới chức Mỹ vẫn đang điều tra và chưa tìm ra thủ phạm trong vụ trồng cần sa trái phép trên.

Cơ quan quản lý công viên cho biết: "Thiệt hại đối với tài nguyên thiên nhiên là rất lớn".

Các nhà điều tra đã phát hiện các nghi phạm còn tạo bậc thang trên các triền đồi, đào một hồ chứa nước lớn và phát quang trái phép hơn 3 km đường mòn. Kiểm lâm còn phát hiện dấu hiệu săn trộm động vật hoang dã, theo Fox News.

Theo Sở cá và động vật hoang dã California, một cây cần sa có thể tiêu tốn từ 22 - 30 lít nước mỗi ngày, gây ra lãng phí nguồn nước. Các quan chức cảnh báo rằng thuốc trừ sâu chảy ra từ những địa điểm như vậy có thể gây ô nhiễm cả hệ sinh thái và nguồn nước của con người.

Chính quyền địa phương cho hay hoạt động trồng cần sa mang dấu hiệu của một đường dây buôn bán ma túy được tổ chức bài bản - một hình thức đã hoành hành tại Công viên quốc gia Sequoia và Kings Canyon trong gần 20 năm. Trong thời gian đó, các quan chức đã tiêu hủy gần 300.000 cây cần sa trị giá ước tính 850 triệu USD bên trong 2 công viên.

Công viên quốc gia Sequoia nằm trên dãy núi Sierra Nevada thuộc bang California là công viên quốc gia lâu đời thứ 2 của Mỹ. Theo dữ liệu của cơ quan công viên quốc gia Mỹ, có hơn 1,3 triệu người đến thăm Công viên quốc gia Sequoia vào năm 2024.